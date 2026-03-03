Non il miglior bimestre per il GPL: dimezzata la quota di mercato nel 2026

Che le motorizzazioni GPL siano molto apprezzate dal pubblico italiano non lo scopriamo oggi ma, nell’ultimo periodo, il quadro di queste vetture si è leggermente complicato. Rispetto al febbraio 2024, dove le immatricolazioni di auto a GPL erano state 14.522, nello stesso mese dell’ano successivo la quota era leggermente calata a 13.976 unità, per poi arrivare, alla fine del 2025, ad una quota di 9,2% (diminuita di 0,2% rispetto al 2024), mantenendo comunque dei buoni volumi di vendita.

NON UN BUON INIZIO…

Nei primi due mesi del 2026 però la situazione è completamente precipitata con le immatricolazioni di modelli a GPL che si sono fermate a sole 8.008 unità, registrando una perdita del 42,7% e dimezzando la quota di mercato a circa il 5%.

Su base annua il dato è stato meno drammatico con un passaggio dal 10,2% dei primi due mesi del 2025 al 5,7% del 2026. Sicuramente lo spazio per sistemare la situazione c’è, però la situazione non è delle più rosee. Basti pensare a quanto alcune case automobilistiche stiano spingendo sulle motorizzazioni a GPL, sostenendo che potranno vivere fino al 2030, anno dopo il quale probabilmente verranno schiacciate dalle normative europee.

Il futuro del GPL resta un’incognita, ma i risultati degli ultimi mesi non si spiegano con una sola ragione. A pesare è innanzitutto il restyling della Dacia Sandero, modello a GPL più venduto in Italia, che proprio in questa fase di transizione è il modello che ha perso più quote di mercato.

Parallelamente cresce l’offerta di veicoli elettrificati che segnano un balzo del 32,6%, intercettando parte della domanda tendenzialmente orientata al GPL.

Si affiancano poi le prime ibride bifuel a gas. Al momento la sola casa a proporle è Dacia, con Duster, Bigster e Jogger. Nel corso dell’anno l’offerta dovrebbe però ampliarsi: tra le novità più attese c’è la Kia Sportage “tri-fuel", stessa motorizzazione che abbiamo visto in passato sulla Niro.

E’ ancora presto per dire se questa formula possa rappresentare la svolta per il mercato ma i numeri sono incoraggianti: le ibride a GPL sono passate in un anno da 33 a 72 immatricolazioni, con un incremento del 118,2% (+54,4% su base annua). Numeri ancora contenuti, ma sufficienti a riaccendere l’interesse su un segmento in cerca di rilancio.

I GPL PIU’ GETTONATI

Quello che riserva il futuro è ancora da scrivere, ma quali sono i modelli a GPL più venduti in Italia a febbraio 2026? Ecco la top 10: