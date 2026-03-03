Non il miglior bimestre per il GPL: dimezzata la quota di mercato nel 2026
Calo dei veicoli a GPL nei primi due mesi del 2026: motorizzazioni amate che diminuiscono nelle vendite, come mai? Ecco la situazione
Che le motorizzazioni GPL siano molto apprezzate dal pubblico italiano non lo scopriamo oggi ma, nell’ultimo periodo, il quadro di queste vetture si è leggermente complicato. Rispetto al febbraio 2024, dove le immatricolazioni di auto a GPL erano state 14.522, nello stesso mese dell’ano successivo la quota era leggermente calata a 13.976 unità, per poi arrivare, alla fine del 2025, ad una quota di 9,2% (diminuita di 0,2% rispetto al 2024), mantenendo comunque dei buoni volumi di vendita.
NON UN BUON INIZIO…
Nei primi due mesi del 2026 però la situazione è completamente precipitata con le immatricolazioni di modelli a GPL che si sono fermate a sole 8.008 unità, registrando una perdita del 42,7% e dimezzando la quota di mercato a circa il 5%.
Su base annua il dato è stato meno drammatico con un passaggio dal 10,2% dei primi due mesi del 2025 al 5,7% del 2026. Sicuramente lo spazio per sistemare la situazione c’è, però la situazione non è delle più rosee. Basti pensare a quanto alcune case automobilistiche stiano spingendo sulle motorizzazioni a GPL, sostenendo che potranno vivere fino al 2030, anno dopo il quale probabilmente verranno schiacciate dalle normative europee.
Il futuro del GPL resta un’incognita, ma i risultati degli ultimi mesi non si spiegano con una sola ragione. A pesare è innanzitutto il restyling della Dacia Sandero, modello a GPL più venduto in Italia, che proprio in questa fase di transizione è il modello che ha perso più quote di mercato.
Parallelamente cresce l’offerta di veicoli elettrificati che segnano un balzo del 32,6%, intercettando parte della domanda tendenzialmente orientata al GPL.
Si affiancano poi le prime ibride bifuel a gas. Al momento la sola casa a proporle è Dacia, con Duster, Bigster e Jogger. Nel corso dell’anno l’offerta dovrebbe però ampliarsi: tra le novità più attese c’è la Kia Sportage “tri-fuel", stessa motorizzazione che abbiamo visto in passato sulla Niro.
E’ ancora presto per dire se questa formula possa rappresentare la svolta per il mercato ma i numeri sono incoraggianti: le ibride a GPL sono passate in un anno da 33 a 72 immatricolazioni, con un incremento del 118,2% (+54,4% su base annua). Numeri ancora contenuti, ma sufficienti a riaccendere l’interesse su un segmento in cerca di rilancio.
I GPL PIU’ GETTONATI
Quello che riserva il futuro è ancora da scrivere, ma quali sono i modelli a GPL più venduti in Italia a febbraio 2026? Ecco la top 10:
- Dacia Duster: 2.068 immatricolazioni
- Dacia Sandero: 1.393 immatricolazioni
- Renault Clio: 904 immatricolazioni
- Renault Captur: 577 immatricolazioni
- Dacia Bigster: 400 immatricolazioni
- Sportequipe 6: 387 immatricolazioni
- Kia Sportage: 253 immatricolazioni
- Kia Picanto: 233 immatricolazioni
- DR DR5: 209 immatricolazioni
- Dacia Jogger: 184 immatricolazioni