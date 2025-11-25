La nuova FIAT 500 ibrida debutta a Torino: pronta per la sfida del mercato

La nuova FIAT 500 Hybrid rappresenta un’importante scommessa per la casa automobilistica. La produzione è iniziata a novembre all’interno della fabbrica di Mirafiori e l’obiettivo è quello di arrivarne a produrne già 6.000 unità entro la fine dell’anno, con le prime consegne previste per l’inizio del 2026. Gli ordini sono partiti da pochi giorni quando la casa automobilistica aveva presentato l’intera gamma della citycar che sarà disponibile nelle versioni berlina e cabrio. In futuro arriverà anche la particolare 3+1, con una portiera posteriore per agevolare l’accesso all’abitacolo.

NUOVE ASSUNZIONI

Questo modello sarà fondamentale per il futuro di Mirafiori e l’obiettivo è quello di arrivare ad una capacità produttiva annuale di 100.000 unità all’anno. Per sostenere lo sviluppo produttivo, è previsto l’avvio di un secondo turno a partire da marzo 2026, accompagnato da circa 400 nuove assunzioni. Questo traguardo, con il contemporaneo avvio dei lavori di riqualificazione della Palazzina Uffici del complesso di Mirafiori, sono un chiaro segnale, secondo FIAT, dell’importanza di Torino come baricentro dell’industria automobilistica italiana.

La 500 è molto più di un’auto: è un simbolo di creatività, passione e italianità. Con la nuova 500 Hybrid, vogliamo offrire una mobilità che unisce tradizione e futuro, celebrando l’Italia che piace e il legame unico tra FIAT, Torino e Mirafiori. Questo modello rappresenta la nostra visione di un’auto accessibile, sostenibile e capace di emozionare, proprio come la città che la ospita.

Così si è espresso Olivier François, Amministratore Delegato di FIAT e Responsabile Global Marketing di Stellantis, parlando del nuovo modello. Antonio Filosa, Amministratore Delegato di Stellantis, ha aggiunto:

Il rilancio di Mirafiori e la produzione della 500 Hybrid sono la dimostrazione concreta della volontà di Stellantis di investire in Italia e nelle sue eccellenze. Questo progetto integra innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone.

LA NUOVA FIAT 500 HYBRID: CARATTERISTICHE E PREZZI

Basata sulla piattaforma della 500 elettrica opportunamente modificata per poter integrare un motore endotermico, la nuova FIAT 500 ibrida è proposta con un 3 cilindri Mild Hybrid di un litro di cilindrata in grado di erogare una potenza di 65 CV, abbinato ad un cambio manuale a 6 marce. Le prestazioni? La velocità massima arriva a 155 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono 16,2 secondi. La nuova 500 ibrida è offerta negli allestimenti POP, Icon e La Prima. A questi si aggiunge la speciale versione “Torino” già a listino da tempo e che è proposta nella sola versione berlina. I prezzi? Si parte da 19.900 euro ma si possono superare i 27.000 euro.