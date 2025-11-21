Nuova FIAT 500 Hybrid, tutte le versioni della citycar ibrida: prezzi e offerta lancio

FIAT ha aperto gli ordini della nuova 500 Hybrid la cui gamma è finalmente completa. Dopo il lancio della speciale versione Torino, finalmente la casa automobilistica ha presentato tutte le varanti della citycar ibrida e comunicato i rispettivi prezzi. La produzione è ufficialmente partita a novembre presso lo stabilimento di Mirafiori, con l’obiettivo di raggiungere le 5.000 unità entro la fine dell’anno. A pieno regime, la capacità produttiva annuale potrà arrivare a circa 100.000 unità. Le prime consegne sono attese a gennaio 2026.

BERLINA E CABRIO, POI ANCHE 3+1

Nuova FIAT 550 Hybrid è disponibile nelle versioni berlina e cabrio. Dal prossimo anno arriverà anche la particolare versione 3+1 che aggiunge una portiera posteriore per garantire un migliore accesso alla vettura. Si tratta delle medesime varianti carrozzeria della FIAT 500 elettrica e non deve stupire visto che la nuova citycar ibrida poggia sulla base proprio del modello a batteria.

ALLESTIMENTI E PREZZI

In tutti i casi, sotto al cofano troviamo sempre il motore Mild Hybrid 3 cilindri di un litro di cilindrata in grado di erogare una potenza di 65 CV (cambio manuale a 6 marce). La velocità massima arriva a 155 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono 16,2 secondi. La casa automobilistica proporrà la sua nuova 500 ibrida negli allestimenti POP, Icon e La Prima. A questi si aggiunge la speciale versione “Torino" già a listino e che è proposta nella sola versione berlina. I prezzi? Si parte da 19.900 euro. Ecco il completo listino.

FIAT 500 Hybrid Pop: 19.900 euro

FIAT 500 Hybrid Torino: 20.900 euro

FIAT 500 Hybrid Icon: 21.400 euro

FIAT 500 Hybrid La Prima: 24.400 euro

FIAT 500 Hybrid Cabrio Icon: 24.400 euro

FIAT 500 Hybrid Cabrio La Prima: 27.400 euro

OFFERTA LANCIO

Per il lancio sul mercato della nuova FIAT 500 Hybrid, la versione POP è proposta a 17.900 euro oppure 16.950 euro solo con finanziamento Stellantis Financial Services. Di seguito i dettagli del finanziamento.