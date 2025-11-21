Nuova FIAT 500 Hybrid, tutte le versioni della citycar ibrida: prezzi e offerta lancio
FIAT ha svelato la completa gamma della nuova 500 Hybrid che può essere da subito ordinata con prezzi da 19.900 euro
FIAT ha aperto gli ordini della nuova 500 Hybrid la cui gamma è finalmente completa. Dopo il lancio della speciale versione Torino, finalmente la casa automobilistica ha presentato tutte le varanti della citycar ibrida e comunicato i rispettivi prezzi. La produzione è ufficialmente partita a novembre presso lo stabilimento di Mirafiori, con l’obiettivo di raggiungere le 5.000 unità entro la fine dell’anno. A pieno regime, la capacità produttiva annuale potrà arrivare a circa 100.000 unità. Le prime consegne sono attese a gennaio 2026.
BERLINA E CABRIO, POI ANCHE 3+1
Nuova FIAT 550 Hybrid è disponibile nelle versioni berlina e cabrio. Dal prossimo anno arriverà anche la particolare versione 3+1 che aggiunge una portiera posteriore per garantire un migliore accesso alla vettura. Si tratta delle medesime varianti carrozzeria della FIAT 500 elettrica e non deve stupire visto che la nuova citycar ibrida poggia sulla base proprio del modello a batteria.
ALLESTIMENTI E PREZZI
In tutti i casi, sotto al cofano troviamo sempre il motore Mild Hybrid 3 cilindri di un litro di cilindrata in grado di erogare una potenza di 65 CV (cambio manuale a 6 marce). La velocità massima arriva a 155 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono 16,2 secondi. La casa automobilistica proporrà la sua nuova 500 ibrida negli allestimenti POP, Icon e La Prima. A questi si aggiunge la speciale versione “Torino" già a listino e che è proposta nella sola versione berlina. I prezzi? Si parte da 19.900 euro. Ecco il completo listino.
- FIAT 500 Hybrid Pop: 19.900 euro
- FIAT 500 Hybrid Torino: 20.900 euro
- FIAT 500 Hybrid Icon: 21.400 euro
- FIAT 500 Hybrid La Prima: 24.400 euro
- FIAT 500 Hybrid Cabrio Icon: 24.400 euro
- FIAT 500 Hybrid Cabrio La Prima: 27.400 euro
OFFERTA LANCIO
Per il lancio sul mercato della nuova FIAT 500 Hybrid, la versione POP è proposta a 17.900 euro oppure 16.950 euro solo con finanziamento Stellantis Financial Services. Di seguito i dettagli del finanziamento.
Anticipo 4.404 euro – Importo Totale del Credito 12.816,6 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 15.646,3 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 2.275,7 euro, spese di incasso mensili 3,5 eur, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 33,03 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 99 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 12.148,3 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 5,99%, TAEG 8,74%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.