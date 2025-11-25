Con il Black Friday il compressore portatile Bosch è in offerta a meno di 50€

Chi viaggia spesso in auto, in moto o in bici si è ritrovato almeno una volta con la gomma a terra o anche solo leggermente sgonfia. Un classico segnale di perdita di pressione che, se trascurato, può causare spiacevoli imprevisti. Per tornare tranquillamente a casa, o anche per raggiungere il gommista più vicino, avere a disposizione un compressore portatile può essere davvero una comodità impagabile. Tra i migliori dispositivi di questa categoria c’è sicuramente il Bosch EasyPump, oggi in offerta su Amazon a meno di 50€.

Un compressore da tenere sempre nel bagagliaio o nel baule

Il Bosch EasyPump è un compressore elettrico compatto da 430 grammi, progettato per essere usato in mobilità. È compatibile con tutte le valvole standard e arriva fino a 10,3 bar (150 PSI), sufficienti per gestire non solo le gomme di auto e moto, ma anche quelle delle bici da corsa, di palloni e altri dispositivi gonfiabili.

Tra i punti di forza di questa versione c’è la funzione Autostop, che permette di impostare il livello di pressione desiderato e interrompe automaticamente il gonfiaggio al valore selezionato. Si possono scegliere tre unità di misura diverse (bar, PSI, kPa) e monitorare tutto tramite il comodo display retroilluminato che mostra anche il livello della batteria. Una luce LED integrata consente di operare in tranquillità anche in condizioni di scarsa luminosità, come quando ci si trova di notte per strada o nel box.

La batteria ricaricabile da 3,0 Ah si ricarica tramite cavo USB-C, ed è inclusa una dotazione completa che prevede adattatori per bici, palloni e gonfiabili, più un sacchetto in tessuto per riporlo. Un oggetto piccolo, ma che può risolvere molti problemi, soprattutto quelli che solitamente accadono nei momenti meno piacevoli.