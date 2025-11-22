Nuova FIAT 500 ibrida versione base, che equipaggiamenti offre davvero? Manca l'infotainment

Finalmente, FIAT ha svelato la completa gamma della nuova 500 Hybrid. Fino ad ora conoscevamo infatti solamente la speciale versione Torino che comunque rimane a listino. La nuova citycar ibrida è quindi disponibile nelle versioni berlina e cabrio e negli allestimenti POP, Icon e La Prima. In tutti i casi, sotto al cofano troviamo sempre un motore 3 cilindri Mild Hybrid di un litro di cilindrata in grado di erogare 65 CV (cambio manuale a 6 rapporti). La velocità massima è di 155 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono 16,2 secondi. I prezzi? Si parte da 19.900 euro (in promozione a 16.950 euro con finanziamento) ma si può arrivare anche 27.400 euro. Volendo accontentarsi del modello base, cioè la versione berlina in allestimento POP, cosa troveranno davvero i clienti? Per scoprirlo abbiamo fatto una simulazione con il configuratore FIAT.

FIAT 500 HYBRID POP, COSA OFFRE DAVVERO?

Innanzitutto, il colore base di serie è il “Rose GOLD Metallizzato“. Si può ovviamente optare per altre tinte che prevedono tutte un costo extra di 800 euro. La versione POP fa a meno dei cerchi in lega in favore di cerchi in acciaio da 15 pollici. La dotazione di serie prevede anche fari alogeni e luci diurne a LED. Le calotte degli specchietti sono inoltre nere e mancano alcuni dettagli cromati che possiamo trovare sulle altre versioni della nuova FIAT 500 Hybrid. I fari posteriori sono a LED. La maggiore essenzialità di questo allestimento la si nota soprattutto all’interno dell’abitacolo. Salendo a bordo troviamo una plancia in color ghiaccio e per i sedili un rivestimento bicolore Jacquard (in tessuto).

Sebbene sia presente la strumentazione digitale da 7 pollici, l’allestimento POP non prevede l’infotainment. Al suo posto, un supporto per smartphone che potrà essere trasformato in una sorta di computer di bordo. La dotazione di serie prevede poi il climatizzatore manuale, il freno di stazionamento elettrico, console centrale con vano portaoggetti, presa a 12 V sulla plancia, sedile guida e passeggero regolabile manualmente a 4 vie, porta USB su vano portaoggetti plancia centrale, appoggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza e sistema audio a 4 altoparlanti. Per quanto riguarda la sicurezza, troviamo i sistemi ADAS previsti per legge.