Novità Jaecoo 2026: i nuovi modelli in arrivo

Jaecoo è un marchio cinese del Gruppo Chery e nel nostro Paese sta crescendo molto rapidamente, merito anche di una gamma sempre più completa e che oggi punta su vetture benzina, ibride e anche 100% elettriche. Nel 2025 sono arrivate diverse novità tra cui la nuova Jaecoo 7 Super Hybrid. Anche per il 2026 sono previsti diversi arrivi il cui obiettivo è quello di consentire alla casa automobilistica di accelerare ulteriormente la sua crescita, aprendosi a sempre più clienti. Dunque, tra presentazioni e lanci commerciali cosa possiamo aspettarci il prossimo anno? Vediamo cosa sta arrivando, almeno tra le principali novità di cui oggi ci sono informazioni.

JAECOO 5

Questo SUV è stato già presentato e oggi è proposto con motorizzazioni benzina e 100% elettriche. SUV che misura 4.380 mm lunghezza x 1.860 mm larghezza x 1.650 mm altezza, con un passo di 2.620 mm. Nella versione a benzina, sotto al cofano troviamo un motore quattro cilindri 1.6 TGDi da 147 CV e 275 Nm, abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Il modello elettrico può contare su di un motore da 155 kW (211 CV) alimentato da una batteria da 60,9 kWh, con autonomia fino a 402 km (WLTP). Quanto costa Jaecoo 5 in Italia? Dai 27.500 euro del modello a benzina, mentre per l’elettrica ci vogliono almeno 35.500 euro. Queste le versioni da pochissimi disponibili in Italia. Tuttavia, la gamma non è completa perché nel corso del 2026 arriverà un’ulteriore motorizzazione per la Jaecoo 5.

Infatti, il prossimo anno sarà disponibile la Jaecoo 5 SHS-H dotata di un powertrain Full Hybrid composto da un motore 4 cilindri turbo di 1,5 litri abbinato ad un motore elettrico. Di questo modello che andrà a completare la gamma della Jaecoo 5 ne sapremo presto di più.

JAECOO 8

Il prossimo anno debutterà anche la nuova ammiraglia della gamma Jaecoo, un maxi SUV dotato di una motorizzazione ibrida Plug-in. Sarà in grado di ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. Le sue misure? 4.820 mm lunghezza × 1.930 mm larghezza × 1.710 mm altezza, con passo di 2.820 mm. Per quanto riguarda, invece, il powertrain, troveremo uno schema simile a quello presente su Omoda 9. Cosa significa? Motore benzina 4 cilindri 1.5 litri TGDi abbinato a 3 motori elettrici (due per la trazione e uno con funzione di generatore). La potenza dovrebbe essere quindi di 537 CV ma alcune indiscrezioni parlano addirittura di circa 600 CV. Ci sarà comunque la trazione integrale con torque vectoring. della Jaecoo 8 ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.