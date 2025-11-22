BYD Atto 2, elettrica e ibrida Plug-in: ecco tutte le versioni e prezzi

BYD Atto 2 aveva fatto il suo debutto all’inizio dell’anno, un SUV compatto di circa 4,3 metri proposto con una motorizzazione 100% elettrica. Negli ultimi giorni la gamma di questo modello si è ampliata in maniera importante sia con l’arrivo di una nuova versione con una batteria maggiorata e sia per l’introduzione della variante con un powertrain ibrido Plug-in che potrebbe risultare molto più interessante per il nostro mercato. Viste tutte queste importanti novità, andiamo quindi a ricapitolare com’è composta oggi la completa gamma della BYD Atto 2.

BYD ATTO 2 ELETTRICA: DIMENSIONI E INTERNI

BYD Atto 2 misura 4.310 mm lunghezza x 1.830 mm larghezza x 1.675 mm altezza, con un passo di 2.620 mm. Il bagagliaio può contare invece su 400-450 litri (a seconda della versione) che possono salire a 1.340-1.370 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Salendo a bordo, troviamo un abitacolo dallo stile minimalista e dietro al volante multifunzione c’è la strumentazione digitale da 8,8 pollici, mentre centralmente sulla plancia è presente il display del sistema infotainment fino a 12,8 pollici a seconda della versione scelta. Il software di bordo di BYD supporta app come Spotify, YouTube, Zoom e Amazon Music. Ovviamente presenti i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto e non mancano nemmeno gli aggiornamenti OTA.

BYD ATTO 2 ELETTRICA: VERSIONI E MOTORI

BYD Atto 2 elettrica è adesso offerta con due motorizzazioni che differiscono per potenza, batteria e autonomia. Tre invece sono gli allestimenti ma andiamo con ordine. Questo modello si può scegliere nelle versioni Active, Boost e Comfort. Le prime due dispongono della medesima motorizzazione e differiscono solamente per la dotazione di serie. La Comfort, quella appena introdotta, è la variante top di gamma, quella più potente e con la maggiore autonomia.

BYD Atto 2 Active e Boost : motore da 177 CV, da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi, 160 km/h di velocità, batteria da 45,1 kWh e 312 km di autonomia

: motore da 177 CV, da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi, 160 km/h di velocità, batteria da 45,1 kWh e 312 km di autonomia BYD Atto 2 Comfort: motore da 204 CV, da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi, 160 km/h di velocità, batteria da 64,8 kWh e 430 km di autonomia

Le Comfort non ha prestazioni migliori, nonostante la maggiore potenza, a causa probabilmente del maggiore peso (1.720 kg contro 1.570 kg).

BYD ATTO 2 DM-I: DIMENSIONI E INTERNI

I modello ibrido Plug-in misura 4.330 mm lunghezza x 1.830 mm larghezza x 1.675 mm altezza, con un passo di 2.620 mm. Oltre alle dimensioni praticamente identiche, anche il look non cambia tranne per alcuni particolari del frontale e per la presenza di un secondo sportellino sulla carrozzeria (quello per il rifornimento del carburante). Il bagagliaio offre una capacità di 425 litri che possono salire a 1.335 litri abbattendo gli schienali del sedili posteriori. Anche l’abitacolo non presenta differenze significative rispetto al modello 100% elettrico.

Le vere novità sono sotto al cofano dato che qui troviamo un powertain ibrido Plug-in che BYD chiama “Super Hybrid".

BYD ATTO 2 DM-I: VERSIONI E MOTORI

Due versioni. Al vertice della gamma troviamo il modello Boost che offre una potenza di 212 CV e un’autonomia in elettrico di 90 km grazie alla batteria LFP (Blade Battery) da 18 kWh. Da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi. C’è poi la versione Active. In questo caso, la BYD Atto 2 DM-i offre una potenza di sistema pari a 166 CV. La batteria da 7,8 kWh consente una percorrenza in elettrico fino a 40 km. Da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi. In tutti i casi lo schema è un 4 cilindri di 1,5 litri abbinato ad un’unità elettrica.

BYD Atto 2 DM-i Active : batteria da 7,8 kWh, 166 CV di potenza, 40 km di autonomia elettrica e 930 km totali.

: batteria da 7,8 kWh, 166 CV di potenza, 40 km di autonomia elettrica e 930 km totali. BYD Atto 2 DM-i Boost: batteria da 18 kWh, 212 CV di potenza, 90 km di autonomia elettrica e fino a 1.000 km totali

BYD ATTO 2: PREZZI

I prezzi della BYD Att0 2 elettrica partono da 29.990 euro.

BYD Atto 2 Active: 29.990 euro

BYD Atto 2 Boost: 31.990 euro

BYD Atto 2 Comfort: 35.790 euro

Per il momento, BYD Atto 2 DM-i è proposta solamente nella versione top di gamma Boost al prezzo di 29.800 euro.