Novità BYD Atto 2, arriva la versione Comfort: nuova batteria e più autonomia | Prezzi

Ieri è stata la giornata del debutto della nuova BYD Atto 2 DM-i. In realtà, la casa automobilistica ha introdotto anche un’altra novità che riguarda la BYD Atto 2 100% elettrica. Infatti, per questo modello arriva la nuova versione Comfort con batteria di maggiore capacità e quindi con un’autonomia che cresce rispetto a quella delle versioni fino a quel momento in listino. Entriamo più nei dettagli e scopriamo la nuova BYD Atto 2 Comfort.

BATTERIA PIÙ GRANDE: CRESCE L’AUTONOMIA

BYD Atto 2 poggia sulla piattaforma e-Platform 3.0. La nuova versione Comfort dispone di un powertrain composto da un motore da 150 kW e 310 Nm di coppia che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 160 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria LFP (Blade Battery) da 64,8 kWh in grado di consentire un’autonomia WLTP di 430 km (WLTP). A titolo di confronto, le versioni Active e Boost propongono un motore da 130 kW, il tutto alimentato da una batteria con una capacità di 45,12 kWh in grado di offrire un’autonomia WLTP di 312 km. Il nuovo accumulatore può ricaricare anche ad una potenza decisamente superiore: 155 kW contro 65 kW, ovviamente in corrente continua. In questo modo sarà possibile passare dal 10% all’80% della carica in 25 minuti. È inoltre presente la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) che consente di alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW.

BYD ATTO 2: CARATTERISTICHE

Per il resto è sempre la stessa BYD Atto 2 che già conosciamo e che misura 4.310 mm lunghezza x 1.830 mm larghezza x 1.675 mm altezza, con passo di 2.620 mm. All’interno dell’abitacolo troviamo sedili anteriori con regolazione elettrica a sei vie e riscaldamento. Sono presenti schermo centrale dell’infotainment da 12,8 pollici, strumentazione digitale da 8,8 pollici, porte USB-C da 60W e 18W, e ricarica wireless per gli smartphone da 50W. Il sistema multimediale supporta app come Spotify, YouTube, Zoom e Amazon Music, con aggiornamenti OTA e comandi vocali. Presente un tetto panoramico in vetro che permette di esaltare lo spazio all’interno dell’abitacolo. Per i bagagli a disposizione ci sono 450 litri nel bagagliaio. Capacità che può salire a 1.370 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

PREZZO

Nuova BYD Atto 2 Comfort è in vendita a 35.790 euro.