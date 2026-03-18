BYD presenta la nuova ATTO 2 DM-i: debutto in Italia e offerta lancio

Milano accoglie la nuova ATTO 2 DM-i. Nell’headquarter BYD fa il debutto italiano il SUV compatto Super Hybrid. Un modello che amplia la gamma del marchio leader mondiale dei veicoli a nuova energia nel nostro Paese. E lo fa con la presenza dei dirigenti Grosso e Altavilla a presenziare un lancio che per il brand cinese significa mettere un nuovo tassello in un mercato dove le vendite hanno già superato le 50mila unità in poco più di un anno e mezzo.

A proposito di numeri? la BYD ATTO 2 DM-i ha già raggiunto 10.000 ordini al lancio. Di cui il 50% di privati a partita iva. Il target è chiaro. Continuare a conquistare il pubblico, anche driver aziendali, con auto tecnologiche, ben accessoriate e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma attenzione perché BYD manda un messaggio. “Non siamo un brand economico“. Non un low cost. Auto super tecnologiche, curate nel dettaglio e impreziosite da interni ben curati e fatti di materiali di pregio. Ad un prezzo competitivo.

Prezzi e offerta lancio

I prezzi di listino di ATTO 2 DM-i partiranno da 27.600 euro per la versione Active e 30.100 euro per la versione Boost. Il prezzo di lancio per la Active sarà invece di 23.900 euro mentre la Boost sarà offerta a 26.500 euro. In particolare, sarà disponibile una soluzione di finanziamento dedicata per entrambe le versioni. Ad esempio, per ATTO 2 DM-i Active con un anticipo di 5.360 euro, seguita da 35 rate mensili da 149 euro e maxi rata di 17.216 euro. Importo totale del credito 18.540 euro. Il finanziamento prevede un TAN fisso del 6,99% e un TAEG del 8,98%. Pe la versione Boost l’anticipo previsto è invece di 5.380 euro con una rata di 189 euro. Maxi rata finale di 26.500 euro.

“Con ATTO 2 DM-i ampliamo la nostra gamma di prodotti super ibridi, e portiamo nel segmento dei SUV compatti un altro modello europeo con caratteristiche disegnate per eccellere nel nostro mercato” ha dichiarato Alessandro Grosso, Country Manager BYD Italia. “Il nostro obiettivo non è competere sul prezzo, bensì sull’innovazione: grazie alla tecnologia Super Hybrid DM-i. Oggi BYD dimostra ancora la sua capacità di sviluppare modelli specifici per l’Europa, insieme alla possibilità di sviluppare internamente batterie, motori elettrici e sistemi di controllo. Tutto questo ci permette di portare sul mercato un prodotto in grado di affermarsi con successo”.

La parola d’ordine è Super Hybrid

Un motore elettrico potente e una batteria ad alta capacità come fonte primaria di potenza. Un motore termico a supporto. La BYD ATTO 2 DM-i introduce nel segmento dei SUV compatti la tecnologia Super Hybrid con DM-i (Dual Mode), già apprezzata su modelli come SEAL U DM-i e SEAL 6 DM-i, nella versione Sedan e Touring. In termini pratici? In modalità completamente elettrica, l’autonomia arriva fino a circa 90 km, mentre quella complessiva può raggiungere i 1.000 km combinando pieno di carburante e batteria carica. E i consumi dichiarati si attestano intorno ai 20 km/l, un valore interessante soprattutto se mantenuto anche con batteria scarica. Le prestazioni? Decisamente adeguate al segmento. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 7,5 secondi, con una velocità massima di 180 km/h.

Inoltre la gamma prevede due configurazioni:

Active : batteria da 7,8 kWh, fino a 40 km in elettrico

Boost: batteria da 18 kWh, autonomia elettrica superiore

La ricarica è disponibile esclusivamente in corrente alternata (AC), con potenza fino a 6,6 kW.

Le colorazione sono invece quattro. tra cui il nuovo Midnight Blue, esclusivo per le versioni Super Hybrid.

Abitacolo e dotazioni: spazio e qualità al centro

Per quanto riguarda gli interni la BYD Atto 2 DM-i punta su un abitacolo ampio e ben rifinito, con una dotazione tecnologica completa. Il sistema infotainment include un display fino a 12,8 pollici e l’assistente vocale “Hi BYD”, supportato da intelligenza artificiale.

La versione Boost aggiunge elementi più ricercati come tetto panoramico, sedili riscaldati, ricarica wireless e finiture di livello superiore. Il bagagliaio parte da 425 litri, confermandosi adeguato all’utilizzo quotidiano e familiare. E sempre parlando della versione Boost si aggiunge anche la funzione Vehicle-to-Load fino a 3,3 kW, che consente di utilizzare l’auto come fonte di alimentazione esterna.

Da sottolineare che come per tutti i modelli BYD, il veicolo è coperto da 6 anni di garanzia sul veicolo e 8 anni o 250.000 km sulla batteria, con una State of Health (SOH) garantita di almeno il 70%.