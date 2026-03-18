BMW i3 Touring: un teaser della versione station wagon accende curiosità

BMW sembra voler giocare su più tavoli, senza rinnegare il proprio passato mentre guarda dritto al futuro elettrico. Il debutto della nuova i3 lo conferma chiaramente. Sì all’innovazione, ma senza abbandonare quelle forme classiche che hanno reso il marchio riconoscibile nel mondo.

Durante la presentazione, infatti, è emersa una linea piuttosto netta. Ovvero che la Serie 3 continuerà a esistere. E non solo in versione elettrica. BMW ha già messo in cantiere una nuova generazione che affiancherà motori tradizionali e powertrain elettrici. Una scelta che sa di equilibrio, forse anche di prudenza, in un mercato che cambia rapidamente ma non in modo uniforme.

Una Touring che guarda avanti, ma con qualche dubbio

Sul finale dell’evento, il CEO uscente Oliver Zipse ha lasciato cadere quasi con nonchalance una notizia interessante. Ebbene arriverà anche una nuova Serie 3 Touring. Pochi dettagli, quasi nessuna specifica tecnica, ma quanto basta per accendere un po’ di curiosità.

E c’è un primo teaser. In cui si intravedono alcuni elementi, come le barre sul tetto dal profilo ribassato. Tuttavia, resta un’incognita. BMW manterrà tutte le soluzioni intelligenti a cui i clienti sono affezionati?

Il dubbio nasce guardando alla Serie 5 Touring attuale, che ha perso una funzione molto amata. L’apertura separata del lunotto posteriore. Una comodità non da poco, soprattutto nella vita quotidiana. La Serie 3 uscente la offre ancora, ma non è affatto scontato che sopravviva nel prossimo modello. Se dovesse sparire, non sarebbe un dramma, ma sicuramente una piccola rinuncia sì.

Non solo berline: BMW amplia il gioco delle carrozzerie

La strategia BMW non si ferma però al classico trio crossover-berlina-station wagon. Anzi, c’è la sensazione che qualcosa di più stia prendendo forma dietro le quinte. Un indizio? Un presunto iX4 in stile coupé, apparso (forse per errore) tra i modelli previsti sul sito americano del marchio per il 2027. Nulla di ufficiale, certo, ma abbastanza per ipotizzare una sostituzione indiretta dell’attuale X4, che probabilmente non avrà un’erede con motore termico..

Il futuro delle coupé resta un punto interrogativo

Più incerta, invece, la situazione delle due porte. Con l’uscita di scena di BMW Z4 e Serie 8 prevista già quest’anno, il tema si fa delicato. BMW difficilmente vorrà rinunciare del tutto a questo segmento, e la Serie 4 potrebbe restare l’ultimo baluardo. Per lo meno fino al termine dell’attuale generazione, previsto intorno al 2029.

E dopo? Le ipotesi non mancano. Una i4 in versione coupé? O magari cabriolet. Sarebbe una mossa interessante, anche per mantenere viva una certa idea di sportività elettrica. Per il momento giochiamo con le ipotesi.