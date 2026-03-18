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BMW i3, la berlina elettrica della Neue Klasse si mostra ufficialmente

Secondo modello della nuova piattaforma BMW, debutta nella versione 50 xDrive. Produzione da agosto 2026 e prime consegne in autunno.

BMW i3, la berlina elettrica della Neue Klasse si mostra ufficialmente
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Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 18 mar 2026

Dopo l’avvio della produzione di pre-serie e il render che provava a immaginarne forme e proporzioni, ora la nuova BMW i3 è ufficiale. Seconda vettura basata sulla piattaforma Neue Klasse dopo la iX3, la berlina elettrica porta con sé un salto tecnologico netto rispetto a qualsiasi altra Serie 3 prodotta in cinquant’anni di storia del modello.

Prestazioni e dinamica di guida

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Al lancio è disponibile una sola versione, la 50 xDrive, con doppio motore elettrico e trazione integrale. La potenza combinata è di 345 kW (469 CV), con una coppia massima di 645 Nm. Il sistema eDrive di sesta generazione lavora su architettura a 800 V. La ricarica in corrente continua arriva fino a 400 kW così che in 10 minuti è possibile recuperare energia sufficiente per 400 km. L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP è di 900 km (dato provvisorio in attesa di omologazione definitiva). È inoltre disponibile la ricarica bidirezionale nelle modalità Vehicle-to-Load, Vehicle-to-Home e Vehicle-to-Grid.

La Neue Klasse porta a bordo quattro supercomputer ad alte prestazioni. Quello dedicato alla dinamica di guida si chiama Heart of Joy ed elabora i comandi di powertrain, freni, sterzo e recupero dell’energia con risposte dieci volte più rapide rispetto ai sistemi precedenti. Il risultato, secondo BMW, è una guida più precisa, stabile e coinvolgente in ogni condizione. A completare il quadro, BMW Symbiotic Drive ridefinisce il modo in cui la vettura gestisce la guida assistita.

Design e interni

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La BMW i3 misura 4.760 mm in lunghezza, 1.865 mm in larghezza e 1.480 mm in altezza, dimensioni leggermente superiori all’attuale Serie 3 termica. Il design mantiene le proporzioni tipiche della berlina BMW, con il cofano che si sviluppa nella silhouette a 2,5 volumi, la linea del tetto che scende verso il posteriore e gli sbalzi corti. Il doppio rene anteriore si fonde con i gruppi ottici in un’unica firma luminosa, mentre i gruppi ottici posteriori si sviluppano in orizzontale. I passaruota pronunciati sottolineano la vocazione sportiva.

L’interno è dominato dal BMW Panoramic iDrive, che combina uno schermo centrale con la fascia Panoramic Vision sotto al parabrezza e un head-up display tridimensionale. Una scelta di design insolita completa il quadro: la strumentazione si legge al di sopra della corona del volante, non attraverso di essa, liberando la vista e semplificando il layout del cockpit.

Produzione e disponibilità

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La BMW i3 è prodotta nello stabilimento di Monaco, completamente rinnovato negli ultimi quattro anni. La produzione inizierà ad agosto 2026, con le prime consegne previste per l’autunno. Un anno dopo, lo stabilimento passerà a produrre esclusivamente veicoli elettrici della Neue Klasse. In futuro la rete produttiva si estenderà agli stabilimenti di Messico e Cina.

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