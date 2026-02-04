Nuova BMW i3, parte la pre-produzione: debutto nel 2026 sempre più vicino

La nuova BMW i3 sarà una delle più importanti novità 2026 che la casa automobilistica tedesca presenterà. Della berlina elettrica abbiamo già scritto diverse volte grazie a foto spia e anticipazioni che arrivavano direttamente da BMW. Adesso c’è una novità perché la casa automobilistica ha annunciato un nuovo ed importante passo avanti verso la produzione di serie della nuova BMW i3 che inizierà nella seconda metà del 2026. Infatti, dallo stabilimento di Monaco sono usciti i primi esemplari di pre-produzione della berlina elettrica. Insomma, manca sempre di meno alla presentazione di questo modello che adotterà tutte le ultime tecnologie che hanno fatto il loro debutto all’interno della nuova generazione della BMW iX3.

COSA SAPPIAMO DELLA NUOVA BMW I3?

Si tratterà del secondo modello Neue Klasse. Come abbiamo visto dalle più recenti foto spia e dalle immagini condivise dalla stessa casa automobilistica, il nuovo linguaggio di design fa a meno dell’ampia griglia a doppio rene e al suo posto troveremo una soluzione più discreta che richiama le BMW del passato, comunque ripresa dal concept BMW Vision Neue Klasse. L’abitacolo adotterà il nuovo sistema BMW Panoramic iDrive, basato sul BMW Operating System X. Niente strumentazione digitale e al suo posto il BMW Panoramic Vision che proietta le informazioni lungo tutta la larghezza del parabrezza, da un montante anteriore all’altro. Non mancherà comunque un ampio display centrale dedicato all’infotainment.

L’auto poggerà sulla piattaforma Neue Klasse che porterà in dote tutte quelle innovazioni tecniche viste sulla nuova iX3. Ancora non sappiamo nulla sui powertrain ma possiamo attendendoci, almeno nelle versioni top di gamma, autonomie attorno agli 800 km WLTP. Ci saranno sicuramente più varianti con uno o due motori elettrici. In ogni caso, la nuova piattaforma supporta l’architettura a 800 V che consentirà di poter effettuare ricariche ad altissima potenza. Contestualmente alla nuova BMW i3, dovrebbe debuttare anche la nuova generazione della BMW Serie 3 che continuerà a proporre motorizzazioni endotermiche, anche elettrificate (Mild Hybrid e Plug-in).

Non rimane, quindi, che attendere novità sull’arrivo della nuova BMW i3 e sulla prossima generazione della BMW Serie 3.