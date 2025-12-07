Novità BMW 2026, i modelli in arrivo

Il 2025 è stato un anno molto importante per BMW che ha iniziato un rinnovamento della sua gamma di vetture adottando il nuovo linguaggio di design Neue Klasse che mette la parola fine alla griglia a doppio rene di grandi dimensioni. Questa “rivoluzione” è iniziata con il debutto al Salone di Monaco della nuova BMW iX3 elettrica. Per il 2026 si prevedono diverse novità tra i lanci di nuovi modelli e restyling, senza dimenticare il via alle consegne proprio della nuova iX3. Dunque, cosa dobbiamo attenderci da BMW per il prossimo anno? Ecco le novità in arrivo, almeno di quelle di cui oggi sappiamo qualcosa.

BMW I3

Sarà il secondo modello ad adottare la piattaforma Neue Klasse che dispone di un’architettura a 800 V per consentire ricariche ad altissima potenza. Della nuova berlina elettrica abbiamo già viso diverse foto spia e la stessa BMW ha mostrato alcune immagini del modello, sebbene ancora camuffato. I powertrain offerti non dovrebbero essere troppo differenti da quelli della nuova iX3 e quindi avremo versioni con uno o due motori elettrici, con autonomie che potranno raggiungere anche gli 800 km WLTP. Il look della nuova BMW i3 sarà molto simile a quello della nuova generazione della BMW Serie 3 che dovrebbe arrivare contestualmente. Abitacolo simile a quello della iX3 con il nuovo Panoramic iDrive.

BMW SERIE 3

In arrivo la nuova BMW Serie 3 di cui abbiamo già visto alcune foto spia. Sarà molto simile alla BMW i3 con alcune piccole differenze di dettaglio. Tuttavia, nonostante il look simile, la piattaforma sarà differente. La Serie 3 poggerà infatti sulla piattaforma CLAR. Sotto al cofano troveremo invece motori endotermici, Mild Hybrid probabilmente e non mancheranno nemmeno le versioni ibride Plug-in. Gli interni sranno in linea con quelli della BMW iX3 con il nuovo Panoramic iDrive.

BMW IX3

Presentata al Salone di Monaco, le prime consegne sono attese a partire da marzo 2026. Nuova BMW iX3 misura 4.782 mm lunghezza x 1.895 mm larghezza x 1.635 mm altezza, con un passo di 2.897 mm. Al momento è disponibile solamente la versione BMW iX3 50 xDrive. Doppio motore elettrico e quindi c’è la trazione integrale. La potenza di sistema arriva a 345 kW/469 CV con una coppia di 645 Nm. Il tutto è alimentato da una batteria da 108,7 kWh in grado di consentire un’autonomia WLTP di 805 km. Grazie all’architettura a 800 V della piattaforma Neue Klasse sarà possibile ricaricare fino ad una potenza massima di 400 kW. I prezzi in Italia partono da 69.900 euro.

BMW IX4

Non è chiaro se arriverà davvero entro la fine del 2026 ma BMW sta lavorando anche sulla nuova iX4, sostanzialmente la versione Coupé della nuova IX3. La meccanica sarà la stessa, con l’unica differenza estetica della parte posteriore con una coda in stile fastback. Foto spia del nuovo modello sono già circolate.

BMW X5

In arrivo anche la nuova generazione della BMW X5 che dovrebbe arrivare verso la fine del 2026. Foto spia ne abbiamo viste diverse nel corso del tempo e anche questo SUV adotterà il nuovo look Neue Klasse. Le forme rimarranno sempre massicce come sul modello attuale ma come già accennato all’inizio, la novità stilistica più importante riguarderà il frontale completamente ridisegnato. Anche la nuova BMW X5 2026 proporrà il sistema Panoramic iDrive. La nuova generazione della BMW X5 sarà proposta con un’ampia gamma di motorizzazioni. Non ci saranno solamente le versioni endotermiche ed ibride. Infatti, il SUV sarà proposto anche con powertrain 100% elettrici. Inoltre, nel 2028 arriverà pure una variante Fuel Cell ad idrogeno del suo SUV.

BMW X1 RESTYLING

Il prossimo anno arriverà anche il restyling della BMW X1 che continuerà ad essere proposta sempre anche nella variante elettrica iX1. Le novità saranno prettamente stilistiche con l’introduzione del linguaggio di design Neue Klasse che porterà, quindi, un frontale completamente rivisto. Muletti per i test sono già su strada e trattandosi di un restyling sono attesi affinamenti alle motorizzazioni senza alcuna rivoluzione. Per l’abitacolo, potrebbe arrivare anche il nuova Panoramic iDrive.

BMW Serie 7

Potrebbe arrivare alla fine del 2026 o all’inizio del 2027. In ogni caso, la casa automobilistica sta lavorando anche al restyling della BMW Serie 7. Foto spia ne abbiamo viste e pare che su questo modello si manterranno i canoni stilistici precedenti. Insomma, niente look Neue Klasse. La gamma di motori dovrebbe venire confermata, compresa la variante i7. Trattandosi di un modello premium, possiamo immaginare un ulteriore miglioramento dell’abitacolo per offrire ancora più lusso.