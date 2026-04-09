BMW, la rivoluzione dell'idrogeno passa dal serbatoio: 750 km e pieno in 5 minuti

Il futuro della mobilità è quotidianamente sulla bocca di tutti. Ed è evidente che non può essere una strada a senso unico. E questo BMW sembra intenzionata a dimostrarlo con i fatti. Mentre il dibattito sull’elettrico puro continua a dividere l’opinione pubblica, il colosso di Monaco ha calato un asso che potrebbe cambiare le regole del gioco. Parliamo della nuova BMW iX5 Hydrogen.

Il cuore pulsante? Ebbene, un sistema di stoccaggio dell’idrogeno che sfida le leggi dello spazio. In quanto gli ingegneri bavaresi sono riusciti a compiere un piccolo miracolo di design industriale, creando serbatoi piatti che si integrano perfettamente nel telaio. Una mossa che permette alla vettura di percorrere fino a 750 km con un singolo pieno. Un numero che inizia a far tremare anche le motorizzazioni diesel più efficienti.

Il “Tetris" dell’ingegneria

Quello che colpisce della iX5 Hydrogen è la pulizia dell’integrazione. Joachim Post, membro del Board di BMW, ha paragonato l’installazione dei componenti a una partita a Tetris. Grazie al sistema Hydrogen Flat Storage, i serbatoi ad alta pressione (700 bar) sono letteralmente annegati nella struttura del veicolo. Questo significa che l’abitacolo resta spazioso e confortevole come quello di una X5 tradizionale. E il tutto senza i fastidiosi rigonfiamenti o sacrifici nel bagagliaio che spesso affliggono le auto a propulsione alternativa.

Ma non è solo una questione di centimetri. C’è di mezzo anche la sicurezza, posta al centro del progetto. I sette serbatoi in materiale composito e fibra di carbonio sono protetti da un telaio metallico ultra-resistente, sfruttando la naturale protezione meccanica offerta dalla scocca dell’auto.

Cinque motori, una sola linea produttiva: la flessibilità di BMW

La vera genialità strategica di questa operazione risiede però nella versatilità produttiva. BMW ha progettato l’architettura della nuova X5 per essere una sorta di “piattaforma universale". Dalla stessa linea di assemblaggio potranno uscire versioni a benzina, diesel, ibride plug-in, totalmente elettriche e, appunto, a idrogeno. Entro il 2028, la iX5 Hydrogen potrebbe quindi già essere pronta per la produzione su larga scala, beneficiando di componenti standardizzati che riducono drasticamente i costi e la complessità tecnica.

Spesso si teme che l’ecologia possa andare a discapito dell’emozione, ma BMW assicura che il DNA del marchio rimarrà intatto. La terza generazione di celle a combustibile (Gen3) lavora in sinergia con il nuovo software Heart of Joy, che coordina trazione e telaio per garantire quella reattività tipica delle auto di Monaco.

Un pieno in cinque minuti per una libertà senza confini

Il vantaggio competitivo rispetto alle auto a batteria resta però il tempo. Rifornire la iX5 Hydrogen richiede meno di cinque minuti. Un’esperienza del tutto simile a quella che viviamo oggi dal benzinaio.

L’intero progetto ha ricevuto un forte sostegno istituzionale, con finanziamenti che superano i 270 milioni di euro tra governo federale tedesco e Land della Baviera, a conferma che l’idrogeno non è più solo una scommessa futuristica. Bensì un pilastro concreto della transizione energetica europea.