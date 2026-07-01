Nuova BMW X5, la rivoluzione della quinta serie è servita

La nuova BMW X5 offre un inedita visione hi-tech che sposa lo stile orientato al futuro derivato dalla Neue Klasse. La Casa tedesca debuttò di fatto nel segmento delle Sport Utility nel 1999 con la X5, bruciando sul tempo numerosi competitor con un fuoristrada autentico ma con caratteristiche votate al lusso e al comfort.

Una storia di successo che oggi deve tenere conto di nuove soluzioni tecnologiche e della tendenza al green che ha cambiato anche forme e status. Non a caso si parla di primo Sports Activity Vehicle (SAV) del marchio e con una scelta tra ben cinque diverse tipologie di propulsione.

Il marchio dell’Elica ha deciso di offrire la X5 a benzina, diesel, inclusa la tecnologia mild hybrid a 48V, ibrida plug-in, completamente elettrica e a idrogeno con celle a combustibile. La versione a idrogeno BMW iX5 Hydrogen è prevista per il lancio nel 2028. Questa variante utilizzerà il sistema di stoccaggio dell’idrogeno BMW Hydrogen Flat Storage, una batteria ad alta tensione e una terza generazione di celle a combustibile sviluppata insieme a Toyota.

Dimensioni e caratteristiche

Misura 4.994 mm di lunghezza, 2.000 mm di larghezza e circa 1.750 mm di altezza, con un passo di 3.035 mm. Si percepisce già dall’esterno che la vettura ha un abitacolo enorme e anche un bagagliaio altrettanto capiente, che garantisce 655 litri nelle versioni a combustione e elettrica, mentre le ibride plug-in hanno una capacità di 525 litri a causa dello spazio occupato dalla batteria.

Il frontale è imponente con una griglia a doppio rene verticale che può integrare l’illuminazione Iconic Glow. Inediti i gruppi ottici con la firma luminosa a doppia X, che incorporano anabbaglianti e indicatori di direzione. L’obiettivo era conservare la tradizionale robustezza con una immagine tecnologica avanzatissima. Addio alle classiche maniglie, lasciando il posto a una soluzione incorporata nella carrozzeria chiamata Winglet. Con un dito dietro la piccola aletta si può aprire la portiera senza patemi. Interessante anche la firma luminosa posteriore che dona quel tocco di sportività che pare un po’ smarrito nel blocco monolitico.

Approccio multienergetico

La prima BMW X5 full electric porta al debutto anche l’eDrive. Con autonomie superiori, fino a 845 km nella variante iX5 60 xDrive, offre ricarica rapida, tecnologia a 800V e funzionalità di ricarica bidirezionale. Sotto al cofano ci sono celle cilindriche alte 120 millimetri, installate nella batteria ad alta tensione.

“Con la sua presenza imponente e la perfetta simbiosi tra comfort e piacere di guida, la BMW X5 è diventata un bestseller globale – ha dichiarato Dr. Joachim Post, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG responsabile dello sviluppo – E ora l’ultima generazione beneficia anche delle tecnologie della Neue Klasse e della più ampia gamma possibile di sistemi di propulsione. Sono quindi certo che la nuova BMW X5 stabilirà ancora una volta il riferimento nella sua categoria e scriverà il prossimo capitolo della sua storia di successo”.

Il pacchetto M Sport e il pacchetto M Sport Pro aggiungeranno elementi distintivi accattivanti, tra cui fibra di carbonio, spoiler sul tetto M Performance nero lucido, il diffusore posteriore M Performance in aramide e le calotte degli specchietti retrovisori esterni M Performance in aramide. Sono inoltre disponibili ruote complete estive e invernali M Performance nei formati da 21 e 23 pollici.

Lusso e tecnologia

L’abitacolo della X5 è ora caratterizzato da una impostazione orizzontale della plancia, attraversata da una striscia luminosa che offre un effetto moderno. Gli interni combinano superfici in vetro con materiali innovativi come l’ardesia naturale e offre rivestimenti in pelle Veganza o Merino nell’ambito del programma BMW Individual. Spicca il nuovo BMW Panoramic iDrive e la proiezione Panoramic Vision sul parabrezza, mentre l’Head-Up Display tridimensionale proietta i dati principali direttamente nel campo visivo del guidatore. Lo schermo centrale raggiunge i 17,9 pollici, mentre il secondo per il passeggero misura 14,6 pollici.

La sicurezza è al primo posto con il cruise control adattivo, il sistema di mantenimento della corsia, la frenata automatica d’emergenza, il sistema di assistenza alle manovre evasive, l’avviso di traffico trasversale posteriore e l’avviso di collisione laterale. Si attendono solo i prezzi ufficiali.