Nuova BMW X5: le foto trapelate svelano un look mai visto prima

Le prime immagini del nuovo X5, trapelate online qualche giorno fa, non sono proprio il massimo della visibilità. Però bastano e avanzano per capire dove si va a parare. E la direzione è chiara: design più moderno, più “elettrico”, più in linea con i nuovi modelli della casa.

Un frontale che guarda al futuro (e un po’ anche all’iX3)

La parte anteriore richiama parecchio il nuovo BMW iX3. I classici “reni” BMW? Sempre loro. Quelli che abbracciano il nuovo stile di design Neue Klasse. I fari cambiano leggermente grafica, niente rivoluzioni ma quel tocco in più che fa dire: “ok, questo è il nuovo”.

Sui lati si nota un lavoro diverso. Le nervature sopra i passaruota hanno quella forma un po’ trapezoidale che ormai è diventata quasi una firma stilistica. Però la vera chicca (e forse qui qualcuno storcerà il naso) sono le maniglie. Arrivano quelle integrate nel bordo dei finestrini. Un po’ strane per BMW, ma già viste su modelli come il Ford Mustang Mach-E.

Dietro cambia tutto: più largo, più deciso

Il posteriore è forse la parte più interessante. I fanali si allungano praticamente da un lato all’altro. La firma luminosa è nuova, più elaborata, e dà quel senso di modernità che ormai serve per stare al passo.

Piccola rivoluzione. La targa finisce sul paraurti. Non si era mai visto su X5, ma evidentemente in BMW hanno deciso di cambiare un po’ le carte in tavola. Il paraurti stesso è bello massiccio, con inserti in plastica nera che danno un’aria robusta. E poi quei quattro scarichi tondi dietro. Lì si capisce subito che ci sarà una versione bella cattiva. Anche se non è ancora ufficiale.

E gli interni? Qui BMW gioca pesante

Dentro cambia parecchio, e non è solo una questione di stile ma proprio di filosofia. La nuova X5 dovrebbe fare un salto importante sul fronte tecnologico adottando il sistema Panoramic iDrive, già visto sulla BMW iX3 e sulla recente BMW i3.

Tradotto? Niente più classica strumentazione digitale davanti al guidatore. Al suo posto arriva il BMW Panoramic Vision, una proiezione che corre lungo tutta la base del parabrezza, da un montante all’altro. Una roba un po’ futuristica, quasi da concept, ma che stavolta sembra davvero pronta per la produzione.

Al centro ci sarà un maxi display da 17,9 pollici per l’infotainment, bello grande, impossibile non notarlo, e per chi vuole esagerare non mancherà neanche l’head-up display come optional. Insomma, qui BMW sembra aver detto: “ok, facciamo sul serio”.

Motori per tutti i gusti (pure a idrogeno)

Sul fronte motorizzazioni, BMW non si tiene indietro. Ci saranno benzina e diesel, per chi non vuole ancora mollare le vecchie abitudini, ma anche ibridi plug-in e versioni completamente elettriche, probabilmente sotto il nome iX5.

E qui arriva la parte interessante: entro il 2028 dovrebbe spuntare anche una variante a idrogeno. Sì, avete capito bene. Non proprio roba da tutti i giorni, ma segno che la casa bavarese vuole guardare lontano, molto lontano. La presentazione ufficiale? Questione di settimane ormai. E mentre tutti aspettano il nuovo X5, BMW nel frattempo si è già portata avanti presentando la nuova berlina elettrica BMW i3.