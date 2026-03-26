La Ferrari di Magnum P.I. finisce all’asta: il valore vi stupirà

L’iconica serie americana che ha immortalato senza rughe gli anni ’80 divenne un cult soprattutto grazie all’interpretazione di Tom Selleck a bordo della Ferrari 308 GTS. Thomas Sullivan Magnum IV, noto sulle strade semplicemente come Magnum, è un ufficiale di Marina decorato nella guerra del Vietnam. La serie narra le investigazioni di Magnum che si occupa di criminali spietati che sono indagati per omicidi, rapimenti o furti.

Un esemplare di Ferrari 308 GTS del 1979, apparsa nell’episodio pilota e nella prima stagione di Magnum P.I., verrà battura all’asta da Barrett-Jackson a Palm Beach e non si trova in condizioni da vetrina. Risulta usurata, imperfetta, e proprio per questo motivo apparirà ancora più affascinante agli occhi dei collezionisti. Una Ferrari vissuta e che è diventata un emblema di un’epoca irripetibile per i motori termici e i dibattuti carburatori Weber.

Caratteristiche uniche

Le Ferrari 308 hanno avuto una lunga carriera cinematografica negli Stati Uniti. La biposto venne prodotta dal 1975 al 1985 in sei modelli, tutte GT o Gran Turismo, ma di base in due sole versioni: la Berlinetta, che era il tipo principale siglato GTB (Gran Turismo Berlinetta), e la versione Scoperta (con tettuccio rigido amovibile, tipo “Targa”) e battezzata GTS (Gran Turismo Scoperta). Per una carrozzeria leggerissima venne usata la fibra di vetro, mentre dal 1977 al 1985 venne scelto l’acciaio. La prima versione fu fabbricata dalla Carrozzeria Scaglietti e aveva un peso di 1050 kg, la seconda presentava 150 kg extra sulla bilancia.

Il cuore pulsante era un motore Dino V8 da 3 L di cilindrata a doppio albero a camme in testa, con quattro carburatori Weber 40DCNF. La versione scoperta, in configurazione targa, divenne la regina al Salone dell’Automobile di Francoforte del 1977, potendo contare su un tettuccio asportabile, oltre ad alcuni rinforzi alla struttura, meno rigida rispetto alla coupé. Il motore V8 centrale-trasversale a trazione posteriore offriva performance da favola. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avveniva in 6,5 secondi, e da 100 a 200 km/h in 17,8 secondi. La top speed era di 252 km/h.

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Ai vertici dei desideri dei collezionisti

L’esemplare protagonista all’asta di Palm Beach è una delle circa 15 Ferrari 308 utilizzate durante i 163 episodi della serie Magnum P.I., andati in onda negli Stati Uniti dal 1980 al 1988. Si ritiene che l’auto sia la stessa che il giornalista PJ O’Rourke guidò da New York a Los Angeles per un reportage di viaggio on the road pubblicato nel 1980 da una rivista specializzata.

L’unità uscita dagli stabilimenti modenesi in Giallo Fly, è stato riverniciato in un classico Rosso Corsa per la serie, conservando ancora l’etichetta del cambio colore Ferrari sullo stipite della portiera. Le ricerche legate al suo numero di serie, 28251, confermerebbero che si tratta di una delle tre vetture del 1979 con carburatore utilizzate nella primissima stagione della serie. Dopo la fine delle riprese, come le altre auto d’azione della serie, è tornata alla Ferrari North America nel New Jersey.

È stata riverniciata, sottoposta a manutenzione ordinaria e infine venduta con nuovi interni. Persino il sedile modificato per i 193 cm di Selleck venne riportato alle specifiche standard. La Ferrari di Magnum P.I. presenta poco più di 93.000 miglia sul contachilometri. Monta cerchi Cromodora da 15 pollici e, sebbene leggermente graffiati, questo dettaglio potrebbe ingolosire i collezionisti. All’ultima asta di GAA Classic Cars ha raggiunto i 120.000 dollari. Il valore potrebbe decisamente crescere, rappresentando uno status symbol generazionale.