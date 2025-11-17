Nuova BMW X5, per il SUV stile Neue Klasse: la prossima generazione anche elettrica e Fuel Cell

La nuova BMW X5 continua a farsi vedere su strada. La casa automobilistica tedesca sta infatti portando avanti lo sviluppo del nuovo SUV il cui debutto sarebbe atteso tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Anche questo modello abbraccerà il nuovo stile di design “Neue Klasse" che ha fatto il suo debutto ufficiale con la nuova BMW iX3 svelata a settembre al Salone di Monaco. Dunque, basta griglia a doppio rene XXL e al suo posto una soluzione più discreta che richiama le BMW del passato. Le nuove foto spia mostrano un prototipo ovviamente ancora camuffato con pellicole a coprire la carrozzeria. Tuttavia, rispetto a passati scatti si notano alcune novità tra cui i fari anteriori, probabilmente adesso quelli definitivi, che mostrano una forte somiglianza con quelli dell’attuale nuova iX3.

NUOVA BMW X5, ANCHE FUEL CELL

Le forme rimarranno sempre massicce come sul modello attuale ma come già accennato all’inizio, la novità stilistica più importante riguarderà il frontale completamente ridisegnato. Non dovrebbero nemmeno mancare in gamma versioni del nuovo SUV firmate M che si caratterizzeranno per un look più sportiveggiante grazie ad un body kit dedicato. Alcune passate foto spia hanno permesso di dare una prima occhiata all’abitacolo che presenterà forti somiglianze con quello della nuova iX3. Infatti, anche la nuova BMW X5 2026 proporrà il sistema Panoramic iDrive. Questo significa niente classica strumentazione digitale e al suo posto il BMW Panoramic Vision che proietterà le informazioni di guida e non solo lungo tutta la larghezza del parabrezza, da un montante anteriore all’altro. Non mancherà comunque un ampio display centrale per il sistema infotainment.

La nuova generazione della BMW X5 sarà proposta con un’ampia gamma di motorizzazioni. Non ci saranno solamente le versioni endotermiche ed ibride. Infatti, il SUV sarà proposto anche con powertrain 100% elettrici. Inoltre, aspetto molto interessante, da non molto la casa automobilistica ha fatto sapere che nel 2028 proporrà pure una variante Fuel Cell ad idrogeno del suo SUV. Chi in passato stava investendo sull’idrogeno ha deciso di fare un passo indietro. Per BMW, invece, vale ancora la pena di investire in questa tecnologia. Vedremo come andrà. Ovviamente, la versione elettrica della nuova BMW iX5 potrà contare su tutte le ultime innovazioni sviluppate dal costruttore tedesco per le sue BEV e che abbiamo visto sulla nuova iX3.