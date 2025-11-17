Cerca

Telepass Sempre: 12 mesi a canone zero e cuffie in regalo fino al 1° dicembre

La promozione del Black Friday di Telepass include anche il 50% di cashback sul pedaggio: i dettagli dell'ultima iniziativa.

Telepass Sempre: 12 mesi a canone zero e cuffie in regalo fino al 1° dicembre
Vai ai commenti
Federico Pisanu
Federico Pisanu
Pubblicato il 17 nov 2025

Anche per Telepass è tempo di Black Friday. Fino al 1° dicembre la sottoscrizione al pacchetto Telepass Sempre consente di beneficiare di 12 mesi a canone zero, il 50% di cashback sul pedaggio e un paio di cuffie in regalo. Al termine del primo anno il canone passa a 3,90 euro al mese.

L’attivazione di Telepass Sempre è gratuita, così come si riceve in regalo un dispositivo Telepass colorato per pagare il pedaggio con sconti su 19 tratte. Sono poi compresi i parcheggi convenzionati, le strisce blu e una giornata di Skypass gratis.

Pagina download app Telepass

ingrandisci immagine

12 mesi di abbonamento a zero e 50% di cashback sul pedaggio

La promo Black Friday di Telepass prevede tra le altre cose 12 mesi di canone gratuito per il pacchetto Telepass Sempre e il 50% di rimborso sul pedaggio. Riguardo a quest’ultimo aspetto, l’azienda sottolinea che al momento della registrazione occorre inserire il codice 50PED in app: viene riconosciuto un rimborso fino a 5 euro al mese, per un totale di 30 euro, dal 1° dicembre 2025 al 31 maggio 2025.

L’altro punto di forza dell’iniziativa è rappresentato dalle cuffie Music Sound in regalo. Nello specifico, si tratta del modello MAXI 2. Per riceverle in omaggio occorre compilare il form dedicato con i propri dati, usando lo stesso codice fiscale impiegato durante la sottoscrizione del contratto. Tra le informazioni richieste vi sono Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo e-mail, Via/Piazza, Città, Provincia e CAP. L’invio al proprio indirizzo di residenza avviene entro 180 giorni dalla compilazione del modulo.

Le cuffie Music Sound MAXI 2 offrono un ascolto immersivo del suono, presentano comandi e microfono integrati sul padiglione e un’autonomia fino a 22 ore (con ricarica completa in un’ora e mezza).

Per attivare l’offerta del Black Friday in corso e inserire il codice 50PED al momento della sottoscrizione occorre scaricare l’app Telepass sul proprio dispositivo.

Pagina download app Telepass

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
18
Nuova Lancia Ypsilon ibrida: offerta con finanziamento per le pronte consegna. Ecco cosa prevede
Offerte e Promozioni
11
Gomma sgonfia? Questo mini compressore è la soluzione. Ed è in offerta
Offerte e Promozioni
BATTERYstart 200 di OSRAM, un booster per l’auto che è anche un powerbank
Offerte e Promozioni
16
Alfa Romeo Giulia e Stelvio, maxi sconto a novembre: le offerte con finanziamento
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.