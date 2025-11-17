Telepass Sempre: 12 mesi a canone zero e cuffie in regalo fino al 1° dicembre

Anche per Telepass è tempo di Black Friday. Fino al 1° dicembre la sottoscrizione al pacchetto Telepass Sempre consente di beneficiare di 12 mesi a canone zero, il 50% di cashback sul pedaggio e un paio di cuffie in regalo. Al termine del primo anno il canone passa a 3,90 euro al mese.

L’attivazione di Telepass Sempre è gratuita, così come si riceve in regalo un dispositivo Telepass colorato per pagare il pedaggio con sconti su 19 tratte. Sono poi compresi i parcheggi convenzionati, le strisce blu e una giornata di Skypass gratis.

12 mesi di abbonamento a zero e 50% di cashback sul pedaggio

La promo Black Friday di Telepass prevede tra le altre cose 12 mesi di canone gratuito per il pacchetto Telepass Sempre e il 50% di rimborso sul pedaggio. Riguardo a quest’ultimo aspetto, l’azienda sottolinea che al momento della registrazione occorre inserire il codice 50PED in app: viene riconosciuto un rimborso fino a 5 euro al mese, per un totale di 30 euro, dal 1° dicembre 2025 al 31 maggio 2025.

L’altro punto di forza dell’iniziativa è rappresentato dalle cuffie Music Sound in regalo. Nello specifico, si tratta del modello MAXI 2. Per riceverle in omaggio occorre compilare il form dedicato con i propri dati, usando lo stesso codice fiscale impiegato durante la sottoscrizione del contratto. Tra le informazioni richieste vi sono Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo e-mail, Via/Piazza, Città, Provincia e CAP. L’invio al proprio indirizzo di residenza avviene entro 180 giorni dalla compilazione del modulo.

Le cuffie Music Sound MAXI 2 offrono un ascolto immersivo del suono, presentano comandi e microfono integrati sul padiglione e un’autonomia fino a 22 ore (con ricarica completa in un’ora e mezza).

Per attivare l’offerta del Black Friday in corso e inserire il codice 50PED al momento della sottoscrizione occorre scaricare l’app Telepass sul proprio dispositivo.