Chery prova ad emulare la Range Rover Sport ma fa flop sulla celebre scalinata di Tianmen

Nel 2018, la Range Rover Sport ha scalato i 999 gradini della Porta del Paradiso in Cina per dimostrare le potenzialità della sua trazione integrale, che ha consolidato la reputazione off-road di Land Rover. Un’operazione di marketing che ebbene un grande successo visto l’eco mediatico. Se funziona una volta perché non replicarla? Questo è stato probabilmente il pensiero di Chery che ha tentato di emulare questa impresa per dimostrare la bontà del suo nuovo fuoristrada Chery Fulwin X3L. Com’è andata? Il tentativo si è svolto il 12 novembre ed il risultato è stato…. davvero disastroso.

PROVA FALLITA…. CON DANNI

La Range Rover Sport era riuscita nell’impresa affrontando senza esitazioni la scalinata del monte Tianmen in Cina. Per la Chery Fulwin X3L, una sorta di Defender cinese, le cose sono andate davvero male. Dopo aver affrontano una prima parte del percorso (la lunghezza totale è di circa 300 metri, con un dislivello di 150 metri) senza apparenti problemi, si intravede un pezzo di colore nero staccarsi dalla vettura che inizia a sbandare e perdere trazione. Pochi istanti dopo scivola indietro andando a sbattere sulla balaustra che delimita al scalinata sul lato destro, danneggiandola. L’incidente è stato ripreso da molte persone che stavano assistendo alla prova ed il video ha fatto rapidamente il giro della rete, scatenando un dibattito pubblico sulla sicurezza e sull’uso di tali aree per eventi/prove di questo genere.

Comunque, Chery si è poi ufficialmente scusata dell’accaduto. Stando ad un’indagine preliminare pare che una fune di sicurezza si sia staccata ed impigliata nella ruota di destra della vettura causando la perdita di trazione e l’incidente in cui nessuno, comunque, si sarebbe fatto male. Chery ha affermato che il guasto ha evidenziato sviste e valutazioni dei rischi inadeguate. L’azienda si è poi scusata per il danno e ha promesso di “fare il massimo" per effettuare le riparazioni e risarcire il danno. L’azienda si è anche scusata con i turisti e il pubblico.

CHERY FULWIN X3L

Incidente a parte, la Chery Fulwin X3L è un modello interessante. Questo modello può contare su di un powertrain Plug-in composto da un motore da 1,5 litri, un pacco batteria da 33,7 kWh e un doppio motore elettrico che permette di disporre della trazione integrale. La potenza combinata arriva a 428 CV e in modalità elettrica è possibile percorrere 205 km (CLTC). L’autonomia complessiva supera i 1.000 km.