Chery da record, prima casa automobilistica cinese a esportare 5 milioni di veicoli

Le case automobilistiche cinesi continuano a correre e Chery stabilisce un nuovo record. Quale? E’ il primo Gruppo automobilistico cinese a superare il muro dei 5 milioni di veicoli esportati. Più nel dettaglio, parliamo di 5,17 milioni, su di un totale di 17,18 milioni di clienti globali. Questi dati si riferiscono al 31 luglio.

CHERY CORRE MA NON É L’UNICA…

A luglio, il Gruppo Chery ha venduto un totale di 224.439 veicoli, con un incremento del 14,7% su base annua. Il Gruppo ha venduto 65.357 veicoli a “nuova energia” (New Energy Vehicle cioè ibridi Plug-in ed elettrici), in crescita del 44,1% su base annua. Chery ha mantenuto la sua posizione di principale esportatore di automobili cinesi, con 119.090 veicoli a luglio, in crescita del 31,9% rispetto all’anno precedente. L’azienda cinese ha registrato vendite cumulative pari a 1.484.563 unità nei primi sette mesi dell’anno, con un aumento del 14,5% su base annua. Inoltre, ha esportato un totale di 669.360 veicoli durante questo periodo, rafforzando il suo status di principale esportatore in Cina.

Chery sta andando forte ma non è l’unica. Infatti, BYD sta correndo ancora più velocemente e progressivamente sta colmando il divario con Chery. Nella prima metà di quest’anno, il volume delle esportazioni di BYD è aumentato del 118,2% su base annua, arrivando sostanzialmente ai valori di Chery. Dato che non sorprende più di tanto dato che sappiamo bene quanto BYD stia crescendo molto. A titolo di curiosità, le tre principali destinazioni per le esportazioni di automobili cinesi nella prima metà del 2025 sono state Messico, Emirati Arabi Uniti e Russia, con volumi di esportazione rispettivamente di 234.500 unità, 214.300 unità e 171.000 unità. Il Messico ha registrato un aumento annuo del 30,7%, gli Emirati Arabi Uniti sono cresciuti del 58,5%, mentre la Russia ha registrato un crollo del 59,2%.