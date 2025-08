BMW: nella fabbrica di Steyr parte la produzione del motore Gen6 per la Neue Klasse

La sede di BMW Group a Steyr ha avviato oggi la produzione in serie del motore elettrico destinato alla Neue Klasse. Il motore elettrico di sesta generazione della tecnologia BMW eDrive (Gen6) è il primo gruppo propulsore completamente elettrico prodotto presso lo stabilimento di Steyr, in Austria. Prendendo questo come riferimento di partenza, il motore verrà distribuito all’intera rete produttiva, fornendo trazione per i modelli della Neue Klasse.

Lo stabilimento BMW di Steyr, in Austria, si conferma fulcro strategico per la transizione verso l’elettrificazione, diventando centro di competenza per i gruppi propulsori della futura gamma Neue Klasse. Tra il 2022 e il 2030, il BMW Group investirà oltre un miliardo di euro per potenziare le capacità di sviluppo e produzione dei sistemi e-drive, affiancando le storiche linee dedicate ai motori a combustione interna.



Con oltre 40 anni di esperienza nella produzione di motori per BMW e Mini, Steyr è il. Lo stabilimento continuerà a produrre anche motori diesel e benzina, grazie ad un’impostazione diche garantisce flessibilità industriale e tutela occupazionale. Entro il 2030, fino allocale potrebbe essere impegnata nell’e-mobility.

A Steyr verranno realizzati i principali componenti del motore elettrico Gen6: rotore, statore, trasmissione e inverter, quest’ultimo prodotto in un nuovo ambiente a camera bianca. Il carter in alluminio, invece, sarà fuso a Landshut e lavorato in loco. Il sistema Gen6 si basa su un concetto modulare, che permette di adattare facilmente la produzione a diverse varianti di motori elettrici per tutti i modelli della Neue Klasse. Questa struttura modulare consente significative economie di scala, favorendo flessibilità nella produzione e nella logistica globale.



-40% di perdita di energia

-20% di costi

-10% di peso

Il nuovo motore elettrico Gen6 è stato progettato attorno a une impiega semiconduttori inaumentando efficienza e prestazioni. L’inverter, completamente integrato nel carter, ottimizza la conversione della corrente e riduce le perdite energetiche. Rispetto ai precedenti modelli Gen5, il motore elettrico della futurapresenta miglioramenti significativi:

Questi interventi contribuiscono a un aumento complessivo dell’efficienza del veicolo del 20%. Grazie al nuovo powertrain e alla batteria ad alta capacità, la iX3 50 xDrive sarà in grado di offrire un’autonomia fino a 800 km (WLTP), fissando un nuovo standard per la mobilità elettrica.