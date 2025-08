Tesla scommette su Elon Musk: approvato bonus azionario da 29 miliardi

Elon Musk non è in discussione al timone di Tesla e lo dimostra il via libera che il consiglio di amministrazione dell’azienda ha dato ad nuovo maxi-pacchetto azionario del valore di 29 miliardi di dollari per un totale di circa 96 milioni di nuove azioni. L’obiettivo? Quello di mantenere l’imprenditore sudafricano saldamente al timone dell’azienda in un momento, come ben sappiamo, estremamente delicato. Musk non è riuscito ancora ad avere l’ok a quel pacchetto del valore di circa 50 miliardi di dollari che nel 2024 un tribunale del Delaware aveva bloccato, sostenendo che il processo di approvazione (nel 2018) del consiglio di amministrazione di Tesla era imperfetto e ingiusto nei confronti degli azionisti. Stop che aveva mandato su tutte le furie Elon Musk. Lo sappiamo bene, più volte il numero uno di Tesla ha ribadito di voler aumentare il suo peso nella società per avere un controllo più saldo ed evitare scalate, ribadendo che se non lo avesse ottenuto avrebbe portato al di fuori i prodotti legati all’intelligenza artificiale e alla robotica.

IL MOMENTO É DIFFICILE

L’immagine di Musk è stata compromessa dalla sua attività politica, le vendite delle sue auto elettriche sono in calo, la concorrenza cinese si fa sempre più forte e proprio negli ultimi gironi è arrivata una sentenza che ritiene parzialmente colpevole il sistema Autopilot di un incidente mortale con conseguente risarcimento milionario a cui ovviamente l’azienda si è opposta attraverso un ricorso. Insomma, il momento è molto difficile e a peggiorare il quadro, anche i litigi con il Presidente americano Trump che potrebbero avere conseguenze negative per Tesla.



Sebbene riconosciamo che le iniziative imprenditoriali di Elon, gli interessi e le altre potenziali richieste di tempo e attenzione sono vaste e di vasta portata… siamo fiduciosi che questo premio incentiverà Elon a rimanere in Tesla.

Nell’attesa di capire se l’azione per poter riavere il maxi pacchetto retributivo bloccato dal tribunale del Delaware avrà successo, il consiglio di amministrazione ha approvato un nuovo pacchetto per aumentare gradualmente il potere di voto di Musk, un aspetto che lui e gli azionisti hanno sempre affermato essere fondamentale per mantenerlo concentrato sulla missione di Tesla.

Il consiglio di amministrazione ha fatto sapere che nel caso il pacchetto da 50 miliardi fosse sbloccato, non ci sarebbe alcun doppio guadagno per Musk, solo una compensazione. Tesla scommette 29 miliardi di dollari su Musk, un segnale di fiducia. Le sfide da affrontare sono moltissime e tutto complesse e non possiamo poi non ricordare gli obiettivi ambiziosi sulla guida autonoma come il servizio Robotaxi che è stato lanciato da poco.