Dalla Cina le Super Extended Range di IM Motors: 450 km in elettrico e 1.500 km di autonomia combinata

450 km in elettrico e 1.500 km di autonomia combinata grazie al range extender. Sebbene si tratti di valori secondo il ciclo CLTC, questi numeri del nuovo sistema “Stellar” di IM Motors, Gruppo SAIC, sono davvero impressionanti. In Cina, i modelli PHEV e range extender piacciono sempre di più e, adesso, arriva un powertrain ribattezzato “Super Extended Range“ che offre una lunga autonomia in elettrico e zero problemi di ansia da autonomia grazie ad un motore a benzina che funge da generatore.

LE SPECIFICHE TECNICHE

Questo powertrain ad “autonomia super estesa" combina un motore Zephyr 1.5T ad un’unità elettrica “Hurricane". Il propulsore endotermico è stato sviluppato per offrire la più alta efficienza possibile, mentre per quanto riguarda la componente elettrica, troviamo un’architettura a 800 V per consentire ricariche ad altissima potenza. La batteria dispone di una capacità di 66 kWh e si tratta della Super Freevoy MAX sviluppata congiuntamente con CATL proprio per essere utilizzata su vetture dotate di questa tecnologia di propulsone. Stando a quanto raccontato, con lo stato di carica di appena il 16% è ancora in grado di erogare una potenza di scarica di 275,5 kW. La batteria supporta una potenza di ricarica a 4C, consentendo di recuperare 310 km di autonomia in soli 15 minuti di ricarica.



I PRIMI MODELLI

IM Motors sostiene che il suo sistemapuò garantire un’autonomia tre volte superiore a quella della Tesla Model Y con la stessa capacità del pacco batteria. Effettivamente è più o meno così, almeno sulla carta, dato che il SUV elettrico di Elon Musk nella sua versione entry level propone un’autonomia CLTC di 593 km contro i circa 1.500 km combinati del nuovo sistema ad autonomia estesa dell’azienda cinese.

L’azienda ha annunciato che il primo veicolo dotato di questo sistema, il nuovissimo IM LS6, sarà messo in vendita il 15 agosto, mentre il SUV di punta a sei posti, chiamato IM LS9, sarà lanciato ufficialmente nel quarto trimestre del 2025. Con l’arrivo sul mercato di questi modelli, potremo scoprire maggiori informazioni anche sul nuovo powertrain.



I veicoli EREV sono solitamente costruiti su una piattaforma puramente elettrica, con l’energia proveniente dalla batteria, mentre il motore endotermico aggiuntivo funge solo da generatore per caricare la batteria quando questa è scarica. L’approccio di IM Motors consiste essenzialmente nell’offrire modelli con una batteria di buona capacità, simile a quella presente in diversi modelli 100% elettrici, che però propongono alla fine molta più autonomia grazie al range extender.