Bronco compie 60 anni: Ford presenta l'edizione anniversario in stile retrò

Era l’11 agosto del 1965 quando fece il suo debutto la Ford Bronco, modello che presto sarebbe diventato una vera icona per la casa automobilistica americana. Adesso, a distanza di 60 anni, la Casa dell’Ovale Blu ha deciso di celebrare questa ricorrenza con una versione speciale dotata del “Bronco 60th Anniversary Package“. Si tratta di un pacchetto che offre alla Bronco alcuni dettagli estetici che ricordano i modelli del passato. Si tratta ovviamente di un’esclusiva per il mercato americano e nello specifico per chi sceglie la versione Outer Banks con motore EcoBoost a quattro cilindri da 2,3 litri o EcoBoost V6 da 2,7 litri. Inoltre, si può avere solamente in abbinamento al pacchetto Sasquatch che mette a disposizione un sistema 4X4 avanzato, sospensioni che permettono di aumentare l’altezza da terra, un rapporto di trasmissione finale più corto e differenziali anteriori e posteriori con bloccaggio elettronico.

UN MODELLO SPECIALE