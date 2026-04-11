Pauroso schianto per una Ford GT: ridotta in pezzi

Una Ford GT può rappresentare un sogno per un appassionato di auto americane. Si tratta di uno dei modelli più iconici del mondo delle quattro ruote a stelle e strisce, soprattutto se nella colorazione che omaggia i leggendari trionfi a Le Mans. Il progetto nacque da una idea di Henry Ford II che voleva oscurare la fama della Ferrari nella magica sfida endurance di Le Sarthe.

Per battere le vetture del Cavallino la Casa di Dearborn doveva partorire un bolide sensazionale, puntando ad avere delle ricadute positive sulle vendite. Nacque così la Ford GT40 che, dal 1966 al 1969, dominò Le Mans nel segno di uomini straordinari come l’italoamericano Lee Iacocca, l’ex pilota e costruttore Carroll Shelby, il campione Henry Jarvis Miles e un giovane Bruce McLaren. Dopo i fasti del passato, al Salone dell’automobile di Detroit del 1995, venne svelata la concept car Ford GT90, un omaggio all’iconica vettura sportiva.

La Ford GT tornò a essere un sogno tangibile per gli appassionati Ford dal 2004 al 2006. La GT del nuovo millennio aveva un design simile all’originale Ford GT40 da competizione, risultando più alta di 76 mm e più larga, per questo si pensò di battezzarla Ford GT43. L’ultima generazione ha fatto capolino nel 2016, ricevendo importanti aggiornamenti che hanno introdotto diverse modifiche e migliorie meccaniche. Il cuore pulsante della GT è il motore EcoBoost V6 da 3,5 litri.

Botto da paura

Per guidare una Ford GT serve tanto coraggio e capacità di guida sopra la media. Basta un piccolo errore per combinare un disastro e mandare in fumo un investimento ingente. Un esemplare della supercar si è schiantato a Sacramento, negli Stati Uniti. L’unità, venduta di recente a 2,5 milioni di dollari, è andata distrutta in circostanze ancora tutte da scoprire. In base alle prime indiscrezioni, basate su un filmato diffuso sul canale Instagram 916times, l’automobilista alla guida avrebbe perso il controllo procedendo a velocità sostenuta.

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Dinamica difficile da valutare

Le poche immagine del crash sono piuttosto sgranate. Un veicolo in uscita da un parcheggio, forse un furgone, potrebbe aver influito nella dinamica, causando una perdita di controllo improvvisa della supercar. La Ford avrebbe iniziato una rotazione terminata in un violento impatto contro una struttura. Nelle immagini potete notare anche dei paletti che delimitano il percorso.

L’incidente ha danneggiato il profilo laterale, le portiere, con parti dell’auto letteralmente volate via. I danni sono pesanti, avendo avarie su quasi tutti i pannelli e nella zona frontale. Gli occupanti sono stati trasportati in ospedale senza ferite critiche. La lesione sarà di carattere economico con un epilogo triste per una delle auto più belle al mondo.