La Ford GT di Paul Walker va all’asta

Una rara Ford GT del 2005, in passato appartenuta al compianto attore di Fast&Furious Paul Walker, è tornata alla luce in California, pronta a passare di mano all’asta dopo essere rimasta lontana dai riflettori per anni. Pochi chilometri, modifiche mirate e una configurazione tecnica quasi introvabile, la rendono oggi uno degli oggetti più desiderati dai collezionisti.

Parliamo di un modello che più di ogni altro ha consolidato la reputazione della GT come autentica leggenda delle prestazioni americane. La seconda generazione sarà anche più veloce sulla carta, ma è la serie del 2005 ad aver conquistato lo status di icona. Una reinterpretazione moderna, lanciata vent’anni fa, della storica GT40 vincitrice alla 24 Ore di Le Mans. Ancora oggi, a distanza di due decenni, continua a far voltare chiunque la veda, e l’esemplare ora in vendita è uno dei più puliti e ben conservati apparsi sul mercato da tempo.

L’auto è proposta all’asta in California e ha un passato che pesa tantissimo sul suo fascino: apparteneva appunto a Paul Walker e al suo amico Roger Rodas. La supercar faceva parte della loro collezione privata prima del tragico incidente con una Carrera GT che, 12 anni fa, costò la vita a entrambi. Dietro questa GT, quindi, non c’è solo una scheda tecnica di livello assoluto, ma anche una storia personale e dolorosa che inevitabilmente aggiunge valore emotivo al suo pedigree.

Perché questa GT è speciale

Dal punto di vista collezionistico, si tratta di un esemplare rarissimo: è una delle sole 14 Ford GT prodotte nel 2005 verniciate in Mark IV Red e, dettaglio cruciale, prive delle classiche strisce da corsa che caratterizzano la maggior parte delle altre GT. Già questo la renderebbe un pezzo unico agli occhi di chi cerca configurazioni fuori dal comune.

Nonostante una vettura simile non abbia alcun bisogno di essere “stravolta”, la ex GT di Walker è stata sottoposta a una serie di modifiche misurate, pensate più per esaltarne le qualità che per snaturarla. Ora monta cerchi ADV.1 da 19 pollici all’anteriore e 20 pollici al posteriore, che ne enfatizzano la presenza su strada, e adotta nuovi ammortizzatori Penske, a tutto vantaggio della dinamica di guida.

Sotto il cofano (motore posteriore), il V8 sovralimentato da 5,4 litri è stato aggiornato con un corpo farfallato Accufab, una mappatura dedicata della centralina (ECU tune) e uno scarico aftermarket. Non è stato dichiarato un dato ufficiale sulla potenza, ma è ragionevole aspettarsi un incremento consistente rispetto ai 550 CV e 680 Nm di coppia massima della versione standard, rendendo la GT ancora più esplosiva di quanto fosse in origine.

Dentro, invece, regna l’originalità. L’abitacolo è rimasto completamente di serie, scelta che farà felici i puristi. Sono stati conservati i celebri sedili Sparco, l’impianto stereo McIntosh, il volante e il quadro strumenti originali. L’auto viene inoltre venduta completa dei cerchi forgiati BBS di primo equipaggiamento, dettaglio importante per chi guarda alla correttezza storica del modello.

Un chilometraggio quasi incredibile

Oltre al nome del precedente proprietario e alla configurazione particolare, c’è un altro dato che rende questa Ford GT quasi irresistibile agli occhi dei collezionisti: il chilometraggio. L’auto ha percorso soltanto 3.701 miglia, equivalenti a 5.956 chilometri, dalla sua immatricolazione.

Negli Stati Uniti esistono probabilmente esemplari ancora meno sfruttati, ma è raro che una GT del 2005 con così pochi chilometri venga messa in vendita tramite un’asta pubblica. Di solito vetture di questo tipo restano chiuse in collezioni private o cambiano proprietario in trattative riservate, lontano da piattaforme aperte.

Per chi è alla ricerca di un’auto con un curriculum importante, una storia personale forte e una meccanica curata con attenzione, questa Ford GT rappresenta un’occasione che spunta tutte le caselle giuste: possesso celebre, specifiche rare, upgrade ben calibrati e un uso estremamente contenuto.

Chi desidera tentare il colpo può consultare l’annuncio completo e piazzare la propria offerta direttamente su Bring a Trailer, dove la GT di Paul Walker è attualmente in asta.