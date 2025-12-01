Toyota, nuove partnership strategiche per offrire servizi smart per la ricarica

Non solo auto elettriche ed ibride Plug-in, Toyota punta ad arrivare ad offrire in Europa un completo ecosistema che includa anche servizi per la ricarica. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare ad offrire un’esperienza di ricarica semplice, intelligente e orientata alle esigenze del cliente, a casa, al lavoro e in strada. Il tutto sarà possibile grazie ad una serie di partnership strategiche con i principali fornitori di energia in tutta Europa. In questo modo, la casa automobilistica andrà ad offrire ai clienti soluzioni uniche e dedicate per la ricarica. I primi frutti di questo progetto si vedranno nel 2026 con il lancio delle soluzioni Demand Side Response (DSR) nel Regno Unito grazie alla collaborazione con British Gas ed in Germania grazie alla partnership con The Mobility House Energy.

Quali saranno i benefici per gli utenti? Innanzitutto bollette più basse grazie alla ricarica intelligente che sposta automaticamente la ricarica nelle fasce orarie in cui l’elettricità è meno costosa. Inoltre, maggiore fruibilità grazie ad una programmazione intelligente e controllo da remoto tramite app; l‘accesso all’energia rinnovabile, permettendo la ricarica dei veicoli quando l’energia verde è più disponibile, oltre a incentivi e premi per la partecipazione a programmi di bilanciamento della rete.

IN ARRIVO ANCHE IL V2G

Non ci saranno solamente benefici per gli utenti, perché tali soluzioni supportano anche la sostenibilità più ampia della rete aiutando a bilanciare la domanda di elettricità, ridurre la dipendenza dalle centrali a combustibili fossili, consentire una maggiore integrazione di fonti rinnovabili intermittenti come quella eolica e solare e ridurre i costi di ampliamento della rete. Ma non è finita qui in quanto in futuro, Toyota prevede di espandere le sue collaborazioni nel settore dell’energia elettrica in altri Paesi europei, oltre ad introdurre soluzioni più avanzate, incluso il Vehicle-to-Grid (V2G). Questo permetterà ai veicoli elettrici non solo di assorbire energia dalla rete, ma anche di restituirla quando necessario alla rete pubblica, contribuendo a bilanciarla. Su queste nuove iniziative, Leon Van Der Merwe, VP Circular Economy and Energy Business di Toyota Motor Europe, ha dichiarato: