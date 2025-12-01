Autovelox, adesso vanno spenti quelli non censiti. Ecco la lista di quelli autorizzati

Il censimento degli autovelox è terminato e adesso è arrivato il momento di spegnere quelli non censiti. Ne avevamo scritto pochi giorni fa, spiegando che il 28 novembre era terminato il tempo dato a disposizione a Comuni, enti locali e forze dell’ordine di comunicare i dati sugli autovelox sotto la loro gestione su di una piattaforma messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Come specificava il decreto che aveva dato il via al censimento, la comunicazione dei dati di questi apparecchi è condizione necessaria per il loro legittimo utilizzo. Insomma, gli autovelox non censiti non potranno essere utilizzati per rilevare le infrazioni. Nel caso continuassero ad essere utilizzati, le multe non saranno valide.

Ma quali sono gli autovelox che possono essere utilizzati? Adesso abbiamo una lista.

ECCO QUALI SONO GLI AUTOVELOX AUTORIZZATI

Il Ministero ha finalmente reso disponibile online una sezione in cui è possibile trovare la completa lista degli autovelox censiti (cliccate qui), cioè quelli autorizzati a poter essere utilizzati per rilevare le infrazioni per eccesso di velocità. Per ognuno di loro sono disponibili alcuni dati come la tipologia, la marca, la matricola ed il codice catastale. I dati possono essere consultati tranquillamente online ma anche esportati in vari formati. La necessità di dover spegnere gli autovelox non censiti sicuramente non piacerà a molti comuni italiani visto che, come ricorda il Codacons, solo nelle principali 20 città italiane, i dispositivi per il rilevamento della velocità hanno portato complessivamente nelle casse delle amministrazioni locali ben 203 milioni di euro a titolo di multe elevate agli automobilisti nel triennio 2022-2024.

RIMANE IL PROBLEMA OMOLOGAZIONE

Insomma, adesso sappiamo quali sono gli autovelox che sono legittimati a rimanere accesi. Tuttavia, permane il problema dell’omologazione non risolto dal Governo. Come ricorda sempre il Codacons, il caos autovelox dura oramai da 20 mesi, da quando cioè la Cassazione ad aprile 2024 ha stabilito la nullità delle multe elevate dagli apparecchi approvati ma non omologati. Oggi quasi il 60% degli autovelox fissi e oltre il 67% di quelli mobili, oltre a non essere omologato, è stato approvato prima del 2017, data che fa da spartiacque in tema di omologazione e possibile utilizzo degli apparecchi, con conseguente valanga di ricorsi da parte degli automobilisti multati.