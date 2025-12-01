Telepass, ultimo giorno di Black Friday: 12 mesi a canone zero e 50% di cashback pedaggio

L’offerta su Telepass Sempre, il pacchetto che include il dispositivo di telepedaggio più i servizi di mobilità, termina oggi, lunedì 1° dicembre. La promozione in corso prevede dodici mesi a canone zero, il 50% di cashback sul pedaggio e un paio di cuffie Maxi Sound in regalo. Una volta terminati i primi dodici mesi, il piano si rinnova a 3,90 euro al mese.

Altri due vantaggi significativi dell’offerta Black Friday di Telepass sono i zero costi di attivazione e una giornata di Skipass gratuita. Tornando al cashback sul pedaggio, quest’ultimo si ottiene inserendo il codice 50PED in app al momento della sottoscrizione di Telepass Sempre: l’applicazione è gratuita, con il download disponibile sia su App Store che su Google Play Store.

Che cosa include Telepass Sempre

Con Telepass Sempre gli automobilisti italiani beneficiano del dispositivo Telepass per il telepedaggio (contratto Telepass Base) e dei servizi di mobilità in app Telepass (contratto Telepass Servizi di Mobilità). Il primo contratto è disponibile al prezzo scontato di 2,66 euro al mese invece di 3,90 euro, il secondo presenta invece un costo pari a 1,24 euro al mese.

Da una parte, dunque, si ottiene il dispositivo Telepass, con cui è possibile utilizzare due targhe diverse facilmente sostituibili in app ogni volta che lo si desidera. Dall’altra parte sono invece compresi tutti i servizi di mobilità e tempo libero, tra cui ad esempio le Strisce Blu, con il pagamento e la gestione delle soste in app senza parchimetri né tagliandi, i Parcheggi Convenzionati, che permettono di accedere a determinate aree di sosta utilizzando soltanto il proprio dispositivo Telepass, più Bollo e Revisione, con l’opportunità di ottenere un promemoria per la scadenza e un form semplificato per il pagamento direttamente in app. Tra le altre cose, infine, c’è anche il servizio Mezzi Pubblici, che permette di pagare gli abbonamenti e i biglietti del trasporto pubblico locale.