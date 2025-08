Ricarica auto elettriche sempre più veloce: ecco i nuovi dati del maxi test di NAF

Auto elettriche e la ricarica, un tema sempre molto discusso. Quanto ci vuole per un pieno di energia? Questa è una delle domande più ricorrenti quando si parla di auto elettriche, facendo un confronto con le brevi pause per fare un pieno di carburante delle vetture endotermiche. Grazie alle batterie di nuova generazione e alle colonnine in grado di erogare potenze sempre più alte, i tempi si stanno riducendo sensibilmente. Quindi, per rispondere alla domanda, quanto tempo ci vuole per ricaricare? A provare a dare una risposta ci pensa la Norwegian Automotive Federation (NAF) che da anni organizza diversi test sulle elettriche tra cui quello dell’autonomia. Dei risultati ne abbiamo scritto diverse volte. Non si verifica però, solo la percorrenza ma anche la capacità di ricarica e i risultati ottenuti sono interessanti.

Ogni anno viene replicato e ogni anno NAF evidenzia sempre un importante miglioramento. Nell’ultimo test sono state esaminate le prestazioni in ricarica di 26 autovetture in condizioni climatiche estive. Il risultato? Il tempo medio di ricarica per tutte le auto sottoposte al test è stato di 26 minuti e 24 secondi. Va detto che si tratta di tempi per le ricariche dal 10 all’80% della capacità delle batterie.

RICARICHE SEMPRE PIÙ VELOCI

In questo nuovo test due auto hanno stabilito nuovi record per la potenza massima raggiunta. Sia la Lotus Emeya che la Zeekr 7X hanno raggiunto una potenza di picco di ben 404 kW. Tuttavia, la potenza massima che si può raggiungere non è l’unico dato da valutare. Ancora più importante è la curva di ricarica. Maggiore è la potenza media e più breve è il tempo di ricarica. Questi due modelli eccellono anche su questo aspetto, rispettivamente con 306,7 kW per Lotus e 301,7 kW per Zeekr (calcolato sempre sulla ricarica 10-80%). In confronto, la Tesla Model Y Long Range ottiene una potenza media di “soli" 113 kW. Infatti, pur potendo contare su di una potenza di picco elevata, di oltre 230 kW, la potenza di ricarica poi scende velocemente, andando a penalizzare i tempi. NAF evidenzia che teoricamente la Zeekr 7X potrebbe fare ancora meglio visto che potrebbe raggiungere i 480 kW di picco. Tuttavia, in Norvegia non ci sono colonnine in grado di erogare così tanta potenza (per i test sono state utilizzate colonnine da 400 kW).

Insomma, la Lotus Emeya e la Zeekr 7X riescono a caricare la batteria dal 10 all’80% in meno di 15 minuti. Si tratta di un dato davvero impressionante che dimostra i grandi passi avanti che sono stati fatti. La Lotus Emeya, vero, è un modello premium molto costoso. La Zeekr 7X è invece alla portata di molte più persone.



Tra le auto testate quest’anno, solo due non avevano la possibilità diprima della ricarica.ha impiegato 7 minuti e 20 secondi in più del previsto per ricaricarsi dal 10 all’80% (36 minuti), mentre lane ha impiegati 5 minuti e 36 secondi in più (34 minuti). Pare che questa funzione sarà disponibile in autunno per le auto già prodotte, stando a quanto riferisce NAF. Questa funzione che permette di ottimizzare le prestazioni in ricarica, è comunque sempre più presente sulle vetture, sebbene non sia sempre intuitiva da utilizzare visto che non tutti i modelli forniscono indicazioni se il preriscaldamento è in funzione.Tornando ai risultati, facciamo altri esempi. Sono serviti 20 minuti perper passare dal 10 all’80% della carica. Per la, 36 minuti. 25 minuti, invece, per la. Per la, 32 minuti. Per la Tesla Model Y citata all’inizio, sono serviti 31 minuti. Per chi volesse approfondire i risultati e vedere le curve di ricarica dei modelli testati, lasciamo il link in Fonte.