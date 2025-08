Nuova Tesla Model Y Performance, il debutto è vicino: ecco cosa sappiamo

Il debutto della nuova Tesla Model Y Performance è sempre più vicino. Presto, dunque, la gamma del nuovo SUV elettrico della casa automobilistica americana sarà ampliata con l’introduzione del modello ad alte prestazioni. Intanto, i test di sviluppo stanno andando avanti ed un nuovo muletto è stato intercettato sulle strade della California. La vettura appare ancora camuffata con teli e pellicole ma si notano comunque diverse cose. Del resto, grazie a passate foto spia del SUV elettrico sportivo, delle differenze di design rispetto al modello “normale", sappiamo già tutto o quasi.

PUNTA ALLE MASSIME PRESTAZIONI

Tesla Model Y Performance presenterà alcune dettagli estetici che la differenzieranno dal modello standard. I paraurti anteriori e posteriori presenteranno differenze minime. Piuttosto, dietro troveremo un piccolo spoiler simile a quello della Tesla Model 3 Performance. Sempre al posteriore dovrebbe trovare posto un nuovo diffusore. Ci saranno cerchi in lega più grandi dal design specifico e come possiamo notare dalle ultime foto spia, le pinze dei freni anteriori sono colorate di rosso. Trattandosi di un modello più sportivo, la Model Y Performance presenterà un’altezza da terra ridotta. L’assetto, infatti, è un altro punto su cui Tesla sta lavorando molto.



L’obiettivo, ovviamente, è quello di migliorare la dinamica di guida per rendere la Model Y Performance molto divertente da guidare. Piccole novità ci saranno anche per l’abitacolo dove troveremo sedili sportivi ed altri piccoli ritocchi.

Le vere novità si troveremmo quindi sotto alla carrozzeria. Oltre ad un nuovo setup per telaio ed assetto, Tesla proporrà un nuovo powertrain con doppio motore in grado di offrire prestazioni molto elevate. Dettagli precisi al momento ancora non ce ne sono. Certamente le prestazioni saranno superiori a quelle della Tesla Model Y Dual Motor Long Range che con il pacchetto opzionale a pagamento “Acceleration Boost” è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 4,3 secondi. Il conto alla rovescia per la presentazione della nuovo Model Y Performance è già iniziato. Non rimane che attendere novità sull’arrivo di questo modello.