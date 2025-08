La Volkswagen Golf GTI non si arrende. Avrà un motore a benzina ancora per tanto tempo

A causa delle normative sulle emissioni sempre più stringenti, le sportive endotermiche sono una razza a rischio di estinzione. Le hot hatch come la Volkswagen Golf GTI hanno fatto battere il cuore degli appassionati per tantissimi anni ma le regole stanno cambiando e molte case automobilistiche stanno gettando la spugna. Volkswagen, però, non vuole mollare ed intende mantenere sul mercato ancora a lungo la sua Golf GTI endotermica. Al CEO Thomas Schäfer è stato chiesto durante un evento al Nürburgring proprio del futuro della sua hot hatch e la risposta sicuramente piacerà a molti appassionati. La casa automobilistica si impegna a mantenere in vita la Golf GTI endotermica almeno fino al 2030, se non oltre.

UN PICCOLO AIUTO DALL’IBRIDO

Tuttavia, sebbene sotto al cofano della Golf GTI troveremo ancora un motore e benzina, il numero uno di Volkswagen ha chiarito che comunque sarà un po’ elettrificata. Thomas Schäfer non ha aggiunto ulteriori dettagli ma la necessità di abbinare al motore endotermico un qualche genere di elettrificazione non stupisce troppo dato che bisogna comunque fare i conti con le normative sulle emissioni che soprattutto in Europa sono sempre più stringenti. Mild Hybrid, Full Hybrid o Plug-in? Questo lo scopriremo solamente nel corso del tempo. Vista la maggiore complessità e soprattutto il peso extra di un sistema Plug-in, viene più facile pensare ad una motorizzazione Mild Hybrid o al massimo Full Hybrid. La buona notizia, comunque, è che la Volkswagen Golf GTI endotermica rimarrà sul mercato ancora molto a lungo.



Stiamo comunque parlando dell’attuale modello che continuerà ad essere sviluppato e migliorato con ulteriori aggiornamenti. Infatti, in passato la casa automobilistica aveva già chiarito che la prossima generazione della Golf sarà elettrica e ci sarà anche unale cui prestazioni saranno elevatissime come aveva anticipato lo stesso Schäfer in passato. Questo significa che probabilmente la Golf endotermica e quella elettrica coesisteranno per alcuni anni all’interno della gamma della casa automobilistica tedesca. Volkswagen pare abbia le idee chiare sul futuro della Golf sia quella elettrica e sia quella con motore termico. Non rimane che attendere ulteriori novità che ci raccontino qualcosa di più di questi progetti.