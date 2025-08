Subaru BRZ potrebbe tornare in Europa, ma come sportiva elettrica

Subaru BRZ potrebbe tornare in Europa ma come una sportiva elettrica. Lo sappiamo, le normative sulle emissioni stanno “uccidendo” le sportive endotermiche e le case automobilistiche stanno rinunciando a proporle nel Vecchio Continente. Per questo motivo, la Subaru BRZ e la gemella Toyota GR86 oggi non sono più in vendita nel Vecchio Continente. Subaru sta però puntando sempre di più sull’elettrico e di recente abbiamo scritto dei debutti dei nuovi modelli Uncharted, Solterra ed E-Outback. In futuro ci potrebbe quindi essere spazio anche per una sportiva elettrica. Questo, almeno, è quanto riferisce un rapporto dei colleghi di Autocar.

SI PENSA AD UNA SPORTIVA ELETTRICA

Pare che una versione BEV della BRZ rientri in un più ampio dibattito interno della casa automobilistica giapponese su come tornare ad offrire in Europa auto sportive, nel tentativo di soddisfare la forte base di clienti appassionati. Il responsabile europeo di Subaru, David Dello Stritto, ha fatto capire che si stanno vagliando tutte le possibilità. Il responsabile globale dei prodotti EV del marchio, Inoue Masahiko, ha confermato che una BRZ elettrica era allo studio e che in passato era stata ampiamente presa in considerazione anche con Toyota.

Abbiamo preso in considerazione l’elettrificazione della BRZ e della GT86, ma il rapporto vantaggioso per entrambe le parti è più importante e, per il momento, non possiamo ottenere questo tipo di vantaggi per entrambe le parti.

Una BRZ elettrica è quindi in valutazione ma la priorità a breve termine è nei nuovi SUV elettrici di recente presentazione. Se le vendite andranno bene, allora la casa automobilistica potrebbe dare il via ad un progetto per una sportiva elettrica.

E UNA BRZ IBRIDA?

Niente da fare, per Masahiko sarebbe molto difficile. Secondo il dirigente Subaru, sarebbe molto più semplice sviluppare una versione elettrica. Per quanto riguarda l’importazione di piccole serie di BRZ in Europa, Subaru lo ha già fatto in passato con edizioni limitate come la Final Edition (300 unità per la Germania) e la Touge Edition (60 unità per l’Italia). Ma Masahiko ha chiarito che importare BRZ con motore a combustione interna non ha senso a lungo termine, nel contesto normativo europeo.