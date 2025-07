Subaru Solterra, Uncharted ed E-Outback: tre nuove elettriche per l'Europa

Subaru ha presentato la gamma 2026 di auto elettriche per l’Europa: Solterra, E-Outback e Uncharted. Le prime due le conoscevamo già, mentre la terza è un modello inedito che è stato presentato proprio nella giornata di oggi. Tutte queste vetture a batteria sono basate sulla e-Subaru Global Platform e derivano da un progetto comune sviluppato con Toyota. Vediamo di ricapitolare le principali caratteristiche della nuova gamma Subaru di auto elettriche per il Vecchio Continente.

SUBARU SOLTERRA

SUBARU E-OUTBACK

SUBARU UNCHARTED

La Subaru E-Outback è la gemella dalla Toyota bZ4x Touring e in America era già stata presentata ma con il nome di Subaru Trailseeker . Il SUV elettrico misura 4,83 metri in lunghezza e dispone di un doppio motore elettrico. Questo significa che abbiamo a disposizione la trazione integrale. Complessivamente, ci sono 280 kW (381 CV), quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi. Grazie ad una batteria con una capacità di 74,7 kWh, l’autonomia supera i 450 km. Si caratterizza per disporre della trazione Symmetrical AWD, un’ altezza da terra di 210 mm, X-MODE con 2 modalità ed una capacità di traino di 1,5 tonnellate.

QUANDO ARRIVANO?

Tutti questi nuovi modelli saranno disponibili in Europa nel 2026: Solterra nel secondo semestre, mentre E-Outback e Uncharted nel primo semestre. Prezzi ancora non comunicati.