Smart #5, il SUV adesso è anche Plug-in ma solo in Cina. In Europa?

Smart #5 anche ibrida? Da tempo si parlava di questa possibilità tra indiscrezioni e foto spia. Adesso non ci sono dubbi perché la versione ibrida Plug-in del SUV oggi offerto con la sola motorizzazione elettrica (qui la nostra prova) è stata presentata ufficialmente in Cina. Si chiama Smart #5 EHD e sul mercato cinese arriverà nel corso del quarto trimestre del 2025. La vedremo anche in Europa? Non è dato di sapere al momento, sebbene potrebbe rivelarsi una motorizzazione interessante per rendere più appetibile questo modello. Da questo punto di vista non possiamo, però, fare altro che attendere novità direttamente da parte della casa automobilistica.

Esteticamente, la nuova Smart #5 EHD (Electric Hybrid Drive) non presenta particolari differenze rispetto al modello 100% elettrico. Sul tetto è presente un lidar, che suggerisce funzionalità avanzate di assistenza alla guida., mentre il passo è di 2900 mm. il peso a vuoto è di 2.190 kg. L’esistenza e le prime informazioni sul nuovo SUV Plug-in sono state anticipate dal solito sito del. Successivamente, è arrivato anche l’annuncio ufficiale da parte della casa automobilistica. Per il momento sappiamo solamente le principali specifiche tecniche della vettura ma c’è la promessa da parte di Smart di fornire maggiori dettagli più avanti.

Il sistema ibrido plug-in è costituito da un(BHE15-CFZ) con una potenza massima di, mentre i dettagli della motorizzazione elettrica non sono stati svelati. Tuttavia, sappiamo che c’è unafornita da CATL che permette un’autonomia in modalità puramente elettrica di oltre 250 km. Smart dichiara consumi pari a 4,4 l/100 km ed un’autonomia complessiva di oltre 1.600 km. Ovviamente, stiamo parlando di dati secondo il ciclo CLTC.

La versione Plug-in della Smart #5 avrebbe senso anche in Europa dove l’elettrico fa ancora fatica a decollare. Un SUV PHEV con un’ampia autonomia in elettrico potrebbe piacere molto. Ne capiremo di più quando arriveranno maggiori dettagli su questo modello.