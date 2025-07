Uber e Lucid collaborano per migliaia di robotaxi

Il settore dei robotaxi sta diventando sempre più interessante e l’arrivo di Tesla ha riacceso l’attenzione sui nuovi progetti. Infatti, adesso c’è una novità importante dato che Uber intende lanciare un suo servizio di taxi a guida autonoma utilizzando i SUV elettrici Lucid Gravity. Non un progetto da poco in quanto Uber investirà 300 milioni di dollari in Lucid Motors. A partire dal 2026, nell’arco di sei anni, Uber acquisirà e distribuirà oltre 20.000 SUV Gravity dotati della tecnologia di guida autonoma della startup Nuro. Il servizio di robotaxi dovrebbe prendere il via in una delle principali città degli Stati Uniti verso la fine dell’anno prossimo. Per la casa automobilistica americana si tratta di un accordo molto importante che contribuirà a dare un forte impulso alle vendite delle sue vetture.

BOOM DI ROBOTAXI IN AMERICA

I dettagli devono essere ancora comunicati ma da quello che sappiamo ci sarà pure un forte investimento anche su Nuro che fornirà la piattaforma “Nuro Driver" per consentire ai SUV di disporre della guida autonoma di Livello 4 (qui spieghiamo i diversi livelli della guida autonoma). Sui dettagli tecnici sappiamo ben poco ma dalle immagini condivise dalla casa automobilistica possiamo vedere un SUV elettrico dotato sul tetto di una struttura che include tutti i sensori necessari alla piattaforma Nuro Driver per poter condurre con sicurezza la vettura. I test sono già in corso su di un circuito chiuso presso il centro di collaudo Nuro di Las Vegas.



I veicoli autonomi hanno un enorme potenziale per trasformare le nostre città in meglio. Siamo entusiasti di collaborare con Nuro e Lucid a questo nuovo programma di robotaxi, progettato appositamente per la piattaforma Uber, per portare in sicurezza la magia della guida autonoma a un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo.

La casa automobilistica ha aggiunto che tutto l’hardware per la guida autonoma verrà installato direttamente sulla propria linea di assemblaggio e che i veicoli riceveranno poi il software di Nuro al momento dell’entrata in servizio nella flotta dei robotaxi. Questa novità sottolinea il rinnovato impegno di Uber nel settore dei taxi a guida autonoma dopo l’uscita nel 2020. Da allora, ha puntato su partnership con diversi sviluppatori tecnologici, tra cui Waymo e Aurora. Dunque, una partnership per un progetto molto interessante e di vasta portata. Sarà quindi molto interessante seguirne l’evoluzione. Molto soddisfatto di questo accordo, CEO di Uber, che ha commentato:

Marc Winterhoff, CEO ad interim di Lucid, ha dichiarato:

Questo investimento da parte di Uber conferma ulteriormente la bontà della piattaforma performante di Lucid, ideale per i veicoli autonomi, e l’autonomia leader del settore e gli interni spaziosi e ben arredati del SUV, ideali per il ride-sharing. Questo è l’inizio del nostro percorso per estendere la nostra leadership in innovazione e tecnologia in questo mercato multimiliardario.

Jiajun Zhu, co-fondatore e CEO di Nuro, ha aggiunto: