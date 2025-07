Una Lucid Air percorre oltre 1.200 km attraverso le Alpi senza ricaricare: è record del mondo

Ansia da autonomia con le auto elettriche? Non certamente se si guida una Lucid Air che ha appena stabilito un nuovo record del mondo. Infatti, una Lucid Air Grand Touring ha ottenuto un nuovo Guinness World Record per il viaggio più lungo effettuato da un’auto elettrica senza soste per la ricarica. La berlina elettrica ha infatti percorso ben 1.205 km senza ma rifornire. Il viaggio è iniziato St. Moritz, in Svizzera per poi concludersi a Monaco di Baviera, in Germania. Complessivamente, sono state percorse strade secondarie, autostrade e strade di montagna. Lucid Air ha così superato di 160 km il precedente record per il viaggio più lungo, di 1.045 chilometri, stabilito nel giugno 2025 da una Mercedes EQS 450.

UNA BELLA PUBBLICITÀ

LUCID AIR: SPECIFICHE TECNICHE

Purtroppo, la casa automobilistica non ha voluto fornire particolari dettagli sul viaggio record della sua berlina elettrica. Non sappiamo dati importanti come le velocità medie tenute che aiuterebbero a quantificare meglio la portata del risultato. Va comunque ricordato un dato importante e cioè che St. Moritz si trova ad un’altitudine di oltre 1.800 metri, mentre Monaco di Baviera si trova a poco più di 500 metri di quota. Quindi, sicuramente la berlina elettrica ha potuto approfittare di una parte del percorso in discesa per poter ridurre i consumi e quindi allungare l’autonomia. In ogni caso, il record rimane ed è stato certificato. Per la casa automobilistica una bella pubblicità.

Parlando un po’ della protagonista di questo Guinness World Record, la Lucid Air Grand Touring può contare su di un powertrain conper una potenza totale di sistema pari a ben, quanto basta per potere raggiungere una. Prestazioni da sportiva ma la berlina elettrica offre comunque una lunga autonomia. Grazie al pacco batteria da circa 113 kWh, la casa automobilistica ricorda che questo modello può contare su di una(consumi pari a 13,5 kWh/100 km). Inoltre, è anche in grado di ricaricare ad altissima potenza visto che può recuperare 400 km di autonomia in 16 minuti. Il prezzo? Alla portata di pochi visto che il listino parte da poco meno di 130 mila euro. Si può acquistare in alcuni Paesi europei tra cui la Germania ma non ancora in Italia.