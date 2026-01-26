Lucid lavora ad un SUV più piccolo: costruiti i primi prototipi

Lucid sta preparando il primo prototipo di un modello di medie dimensioni. In questo momento la startup di auto elettriche propone esclusivamente i modelli premium Air e Gravity ma in questo momento stanno iniziando i lavori per il prossimo SUV di medie dimensioni presso lo stabilimento in Arizona.

L’annuncio dell’inizio dei lavori è stato fatto da Nick Twork, Capo della Comunicazione di Lucid:

Ho trascorso del tempo nell’area di assemblaggio dei prototipi osservando i primi veicoli Lucid di medie dimensioni prendere forma. Lo stesso DNA Lucid di Air e Gravity – spazio, efficienza dinamica e autonomia – abbinato a una producibilità e una struttura dei costi drasticamente migliorate. Questi modelli sorprenderanno molte persone. Presto arriveranno altre novità.

L’obiettivo di Lucid, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe quello di sviluppare non un solo modello di medie dimensioni, ma ben tre, con l’ambizione di entrare in una fascia di prezzo intorno ai $50.000 (€42.200). Questo renderebbe i nuovi modelli circa $20.000 più economici rispetto all’attuale Lucid Air.

Attualmente in Germania Lucid Air viene proposta a partire da €85.900, quindi stando alle ambizioni sopra citate ci si aspetta che i prezzi dei modelli di medie dimensioni possano collocarsi approssimativamente intorno ai €70.000, cifra paragonabile agli attuali SUV elettrici di produttori premium come BMW iX3, Mercedes GLC EQ e la Volvo EX60, recentemente svelata.

Il responsabile delle pubbliche relazioni di Lucid non ha aggiunto ulteriori informazioni sui veicoli nel suo intervento su X. Il rendering diffuso insieme al post raffigura un’auto avvolta nell’ombra accanto ad una Lucid Gravity, verosimilmente il nuovo SUV di medie dimensioni. La linea del lunotto appare molto più inclinata rispetto a quella della Gravity, lasciando intendere una configurazione a cinque posti anziché a sette. Oltre a questo dettaglio, però, l’immagine non consente di ricavare molti altri elementi. Già nel 2024 Derek Jenkins, Senior Vice Presidente del design di Lucid Motors, aveva anticipato l’arrivo di tre modelli di medie dimensioni, escludendo una station wagon elettrica. Sulla base delle sue dichiarazioni, le ipotesi più accreditate restano una berlina, un SUV e un veicolo off-road.

Spent time in our prototype build area today watching the first full Lucid midsize vehicles come together. Same Lucid DNA as Air and Gravity – space, efficiency, dynamics, and range – paired with dramatically improved manufacturability and cost structure. These are going to… pic.twitter.com/3K4qQ7b3oC — Nick Twork (@ntwork) January 23, 2026

Nonostante i prototipi siano stati assemblati a Casa Grande, nella sede centrale di Lucid in Arizona, la produzione in serie dei futuri modelli di medie dimensioni dovrebbe essere avviata in un’altra sede. Stando a quanto dichiarato dall’Amministratore Delegato ad interim Mark Winterkorn infatti, i modelli di medie dimensioni dovrebbero essere prodotti nello stabilimento Lucid in Arabia Saudita.

Il direttore finanziario di Lucid, Taoufiq Boussaid, ha dichiarato che Luid prevede di svelare il suo terzo modello elettrico “intorno alla metà del 2026". Parlando ai media, lo stesso Boussaid ha affermato che l’azienda ha una data di presentazione ufficiale “provvisoria", che potrebbe coincidere con un investor day previsto nella prima metà del 2026.

La data dell’investor day, fissata al 12 marzo secondo una nota dell’analista di Cantor Fitzgerald Andres Sheppard, sarà l’occasione per Lucid di illustrare la propria roadmap strategica e fornire aggiornamenti sui futuri modelli e sulla strategia complessiva del gruppo sostenuto dall’Arabia Saudita. Il CFO Taoufiq Boussaid ha spiegato che l’azienda intende chiarire obiettivi e tempistiche, prevedendo anche un’anteprima riservata ad analisti e investitori prima della presentazione pubblica. A differenza dei lanci precedenti, Lucid rinuncerà alle prenotazioni e aprirà direttamente gli ordini subito dopo la presentazione ufficiale.

Il modello di medie dimensioni rappresenta un elemento chiave nella strategia di Lucid nel campo della guida autonoma e dei robotaxi. Secondo il CFO Taoufiq Boussaid, sarà ancora più avanzato del SUV Gravity per questo tipo di applicazioni, risultando più adatto a servizi di mobilità autonoma. I veicoli Lucid destinati a Uber utilizzeranno la tecnologia di guida autonoma sviluppata da Nuro, startup specializzata nel self-driving e sostenuta anche da Nvidia.