Lucid Air Sapphire, la super berlina elettrica in Europa: la Tesla Model S Plaid è avvertita

Lucid Air Sapphire è sbarcata in Europa ma per il momento solo in Germania dove si può ordinare anche se il prezzo non è certamente alla portata di tutti. Parliamo della super berlina elettrica con prestazioni da vera hypercar delle casa automobilistica Lucid Motors. Dispone di 3 motori elettrici in grado di sprigionare oltre 1.200 CV per accelerazioni mozzafiato ed entrare in diretta concorrenza con vetture del calibro della Tesla Model S Plaid.

PRESTAZIONI ESTREME

La berlina elettrica ad altissime prestazioni poggia su di una meccanica raffinata, sulla piattaforma che Lucid Motors ha sviluppato per i suoi modelli e che supporta un’architettura a 900 V. Come accennato all’inizio, il powertrain è composto da 3 motori elettrici, uno all’anteriore e due al posteriore, c’è dunque la trazione integrale ed un avanzato sistema di torque vectoring. I numeri sono impressionanti visto che per la Lucid Air Sapphire, la casa automobilistica dichiara ben 920 kW (1.251 CV) e 1.940 Nm di coppia. Le prestazioni di conseguenza sono elevatissime visto che la berlina elettrica raggiunge i 330 km/h ed accelera da 0 a 100 km/h in 2 secondi.

Velocissima ma pure in grado di garantire una buona autonomia visto che Lucid Air Sapphire offre una percorrenza WLTP di 694 km. Lucid Motors, un po’ come Tesla non dichiara i valori della capacità della batteria. Tuttavia, per questo modello, in passato si parlava di un accumulatore da 112-118 kWh. In ogni caso, la berlina elettrica consente di poter affrontare viaggi importanti senza problemi, merito anche della possibilità di ricaricare ad altissima potenza, oltre 300 kW di picco, grazie all’architettura a 900 V. A disposizione dei conducenti ci sono 4 modalità di guida: Smooth, Swift, Sapphire e Track. Le modalità di guida intervengono su sospensioni, sterzo, freni, torque vectoring, potenza di picco e coppia.

Non solo potenza, perché Lucid Air Sapphire si caratterizza anche per un body kit dedicato in grado di dare maggiore grinta al look della vettura. Ovviamente, viste le prestazioni molto elevate, anche l’assetto è stato rivisto per garantire una migliore esperienza di guida.

PREZZO

Esclusività e tecnologia si pagano molto care. In Germania, Lucid Air Sapphire si può acquistare a partire da 250 mila euro.