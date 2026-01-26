Sconto del 90% sull’avviatore portatile per la batteria di auto e moto

Determinate offerte non possono essere ignorate. Soprattutto su un prodotto così utile e prezioso come può essere il booster per la batteria dell’auto (o della moto). Ancora per poche ore è in offerta con il 90% di sconto l’avviatore JDMCAR da 5.000A. Con questa offerta è in vendita a meno di 45€ (altrimenti costerebbe quasi 400€) e si ha a disposizione in garage o nel bagagliaio dell’auto uno strumento utilissimo per rimettere in moto la batteria quando è scarica.

Un’offerta imperdibile

Il booster JDMCAR fornisce una corrente di picco di 5000 A. Si tratta di una potenza sufficiente ad avviare tranquillamente sia auto a benzina che diesel. L’autonomia dichiarata consente fino a cinquanta avviamenti con una sola carica. Così da non doverlo ricaricare ogni volta e avere la certezza di poterlo utilizzare quando serve.

Molto comodo il display LCD ad alta definizione. È utile perché permette di visualizzare in modo chiaro il livello della carica, la tensione e lo stato del dispositivo. Non è un dettaglio. È infatti una caratteristica utilissima soprattutto in condizioni di scarsa visibilità, quando è necessario verificare rapidamente se il booster è pronto all’uso. Ci sono poi dieci sistemi di protezione che intervengono contro i problemi più comuni (inversione di polarità, cortocircuiti, sovraccarico e surriscaldamento). Questo avviatore non conosce limiti, tanto che può essere utilizzato anche durante l’inverno più rigido o le giornate estive più torride.

Oltre alla funzione principale, il booster JDMCAR può essere utilizzato anche come power bank per ricaricare accessori tramite USB e include una torcia con modalità fissa e SOS. Leggero e compatto, è uno strumento fondamentale per risolvere tutti quegli imprevisti legati alla batteria in modo rapido e autonomo. A un prezzo così basso è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.