Cerca

Cupra Terramar, grazie ad ABT ha 320 CV ed ancora più cattiva

ABT affila la Cupra Terramar con interventi mirati su stile e motore, senza stravolgerne l’identità ma rendendola più cattiva dove serve.

Cupra Terramar, grazie ad ABT ha 320 CV ed ancora più cattiva
Vai ai commenti
Riccardo Mantica
Riccardo Mantica
Pubblicato il 26 gen 2026

Se conoscete anche solo un po’ il modo di lavorare di ABT Sportsline, sapete già più o meno come funziona. Prima ancora di guardare le foto o leggere la scheda tecnica, è facile immaginare la ricetta. Pochi interventi mirati, qualche dettaglio estetico ben scelto e un bel boost di potenza. Niente stravolgimenti, niente eccessi inutili. Ed è esattamente quello che è successo con la Cupra Terramar protagonista di questa preparazione.

Esterni: piccoli tocchi, effetto garantito

ingrandisci immagine

Le modifiche più evidenti si concentrano nella parte bassa del frontale, dove compaiono alcuni elementi aggiuntivi applicati al paraurti anteriore. Il diffusore multifin dal disegno affilato, invece, non è un’aggiunta aftermarket. Viene installato direttamente in fabbrica, durante l’assemblaggio dell’auto. Un dettaglio non da poco, che lo rende perfettamente integrato nel progetto originale.

ingrandisci immagine

Diverso il discorso per i loghi ABT sulla griglia e sul portellone, così come per i cerchi, che arrivano invece dal catalogo aftermarket. L’esemplare in questione monta cerchi in lega nero lucido da 21 pollici, con un design a cinque razze, abbinati a pinze freno color rame con logo Cupra ben in vista. Il tutto è completato da ulteriori accenti neri che creano un bel contrasto con la carrozzeria bianca. Non è un’auto che urla “guardami”, ma se sai dove guardare, il carattere si vede eccome.

Interni: tutto (quasi) come mamma Cupra li ha fatti

E dentro? Qui le sorprese sono minime. Anzi, probabilmente nulle. ABT Sportsline, non ha diffuso immagini dell’abitacolo e questo lascia intendere che il tuner non sia intervenuto in modo significativo sul cockpit della Terramar.

Detto questo, qualche possibilità di personalizzazione c’è comunque: nel catalogo ABT figurano un nuovo cappuccio per il pulsante di avviamento e le palette del cambio, proposte rispettivamente a partire da 110 €. Nulla di rivoluzionario, ma per chi ama i dettagli, possono fare la differenza.

Sotto il cofano: qui ABT fa sul serio

ingrandisci immagine

Se l’estetica resta piuttosto sobria, è sotto il cofano che ABT decide di farsi sentire davvero. Il tuner dichiara un upgrade che porta la coppia a 450 Nm, mentre la potenza sale a 320 cavalli.

Sotto al cofano troviamo il classico 2.0 TSI, un motore che non ha certo bisogno di presentazioni. Di serie eroga 261 CV e 400 Nm di coppia, numeri già più che dignitosi senza alcun intervento aggiuntivo. ABT, però, ha deciso di alzare l’asticella con un upgrade dedicato, proposto in Germania a 2.990 euro IVA compresa. Un aspetto tutt’altro che secondario è la garanzia. Cinque anni di copertura, pensati proprio per tranquillizzare chi teme che un aumento di potenza possa incidere sull’affidabilità nel tempo.

I cerchi da 21 pollici montati sull’auto fotografata partono invece da 2.759 €, cifra che conferma come questa Terramar non sia certo pensata per chi vuole spendere il minimo indispensabile.

Per dare un po’ di contesto, vale la pena ricordare che la Cupra Terramar è entrata ufficialmente in produzione nel settembre 2024, nello stabilimento di Győr, in Ungheria. È proposta sia a trazione anteriore sia con trazione integrale e nasce sulla piattaforma MQB Evo del Gruppo Volkswagen. In pratica, sotto la pelle condivide telaio e componenti con modelli come Formentor, Audi Q3, SEAT Leon, Volkswagen Golf Mk8, Skoda Kodiaq e parecchi altri. Quanto ai prezzi, in Germania si parte da 45.020 euro.

Ti potrebbe interessare:
2
Nuova CUPRA Leon VZ TCR, dalla pista alla strada: motore da 325 CV per divertirsi
Mercato Auto
1
CUPRA Tavascan si aggiorna con piccole novità di equipaggiamenti, funzioni e servizi
Mercato Auto
3
Un milione di CUPRA: una Formentor e-HYBRID segna lo storico traguardo
Mercato Auto
2
Cupra Raval 2026 si fa vedere ancora su strada e si prepara al debutto
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.