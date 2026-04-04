Subaru Forester Wilderness: debutta a New York l'ibrido per l'off-road

Al Salone di New York 2026 (dove Subaru ha presentato anche il nuovo SUV Getaway), il marchio giapponese ha svelato anche la prima versione ibrida della sua linea Wilderness. Si tratta della la Forester Wilderness Hybrid, un modello che combina le credenziali off-road della serie con un powertrain elettrificato che promette fino al 25% di riduzione dei consumi. Parliamo di un modello destinato al mercato nordamericano in quanto la Forester venduta in Europa monta il powertrain e-BOXER da 2 litri e non è prevista in allestimento Wilderness. Le consegne negli USA inizieranno nella seconda metà dell’anno con prezzi che, secondo le previsioni, dovrebbero partire intorno ai 45.000 dollari (circa 41.000 euro).

Powertrain e consumi

Il motore è il quattro cilindri Boxer da 2,5 litri a ciclo Atkinson/Miller abbinato a motori elettrici e a una batteria agli ioni di litio ad alta capacità. La potenza complessiva è di 194 CV, 14 cavalli in più rispetto alla Forester Wilderness non ibrida. La configurazione è series-parallel, con due motori-generatori integrati nel cambio CVT Lineartronic che mantengono il collegamento meccanico fisico tra i due assi. È una caratteristica che Subaru considera essenziale per le prestazioni in fuoristrada. I consumi attesi si aggirano intorno a 7,1-7,4 l/100 km nel ciclo combinato, contro i circa 9 l/100 km della versione non ibrida. Questo dato va però ridimensionato se si considera che la Wilderness non ibrida consuma già più della Forester standard a causa degli pneumatici all-terrain. Il guadagno reale rispetto a una Forester normale è quindi minore.

Capacità off-road

In questa nuova versione la luce da terra rimane di 23,6 cm con le molle e gli ammortizzatori che sono stati allungati rispetto alla Forester Hybrid standard per raggiungere questa altezza. Di serie il sistema X-MODE a doppia modalità Snow/Dirt e Deep Snow/Mud con Hill Descent Control e pneumatici all-terrain Yokohama Geolandar su cerchi da 17” nero opaco esclusivi Wilderness. La trazione integrale Symmetrical AWD mantiene la connessione meccanica tra gli assi, a differenza di alcuni concorrenti che utilizzano un motore elettrico sull’asse posteriore come soluzione alternativa. A differenza della Wilderness non ibrida la capacità di traino scende da circa 1.587 kg a circa 680 kg, e non è presente la ruota di scorta full-size.

Abitacolo e dotazioni

Il bagagliaio ha una capacità di 778 litri con i sedili posteriori alzati, espandibili a oltre 1.954 litri abbattendoli. Nonostante l’aggiunta del pacco batteria, lo spazio non diminuisce rispetto alla versione non ibrida. Di serie ci sono rivestimenti StarTex resistenti all’acqua, tappetini per tutte le stagioni e protezione del vano bagagli. Il display centrale è da 11,6” con Apple CarPlay e Android Auto wireless, mentre il quadro strumenti digitale è da 12,3” con integrazione Apple Maps.

Completano l’abitacolo l’impianto audio Harman Kardon da 11 altoparlanti con amplificatore da 576 W e la suite EyeSight con sterzata automatica d’emergenza, monitoraggio dell’angolo cieco, cruise control adattivo con mantenimento di corsia e Traffic Jam Assist presenti di serie.