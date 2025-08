Caro carburante, in Italia i prezzi tra i più alti in Europa. Le vacanze ci costeranno molto

Il caro carburante in Italia è un tema da sempre molto caldo. Dunque, non stupiscono poi troppo i risultati dell’ultimo studio di Facile.it che mette in evidenza che quando si tratta di fare un pieno di benzina o diesel, l’Italia è uno dei Paesi più cari dell’Europa. L’analisi parte dagli ultimi dati ufficiali della Commissione Europea che ci raccontano che a luglio 2025 la benzina costava in media 1,729 euro a litro e il diesel 1,663 euro al litro. Rispettivamente si tratta del 2% e del 4% in più rispetto ad un mese fa. L’estate è arrivata e con essa anche le vacanze. Quindi, quanto spenderanno di carburante gli italiani per raggiungere i luoghi di villeggiatura? Decisamente di più di buona parte degli altri automobilisti europei. Per fare un confronto, lo studio prende a riferimento un viaggio di 2.500 km che potrebbe essere equivalente al tragitto Milano – Lecce andata e ritorno più qualche piccola escursione durante la villeggiatura. Quanto si spende di carburante in Italia? Prendendo a riferimento un consumo medio di 6,6 l/100km per le auto a benzina e di 5,2 l/100 km quelle diesel, si andrà a spendere, rispettivamente, 285 euro e 216 euro.

SI SPENDE MENO IN EUROPA

Per lo studio si è dunque analizzato il prezzo del carburante nei 27 Paesi UE da cui emerge che l’Italia è tra quelli più cari, cosa che purtroppo non stupisce. Parliamo del 6% in più rispetto alla media europea per la benzina, addirittura il 7% in più per il diesel. L’Italia va dunque a collocarsi, rispettivamente per benzina e diesel, al quarto e al quinto posto tra gli stati più costosi dell’Unione Europea. Alcuni esempi? Prendendo ad esempio sempre un viaggio di 2.500 km, gli austriaci spendono 253 euro in benzina, l’11% in meno rispetto all’Italia, mentre agli spagnoli sono sufficienti 246 euro (-14%). La spesa si riduce ancora di più per chi abita in Romania e Polonia; si spendono circa 230 euro, il 19% in meno rispetto all’Italia. Dove si spende meno per la benzina? In Bulgaria dove i 2.500 km costerebbero 203 euro, il 30% in meno che da noi.



IL CONFRONTO CON LE AUTO DIESEL

Dove va peggio dell’Italia? Solo in Danimarca, Olanda e Grecia: se per i greci il conto è di poco superiore al nostro (+1%), per un viaggio in auto in Olanda la cifra sale a 314 euro (+10%) e arriva a sfiorare i 320 euro in Danimarca (+12%).

La sostanza non cambia se si viaggia con le auto diesel. Come accennato all’inizio, l’Italia è il quinto Paese più caro e un viaggio di 2.500 km costa 216 euro. Volendo guardare al resto del Vecchio Continente per un confronto, in Germania, si spendono 210 euro (il 3% in meno), in Svezia 196 euro (-9%), mentre in Spagna sono sufficienti 185 euro (-14%). I più sfortunati sono i danesi, che per un tragitto di pari lunghezza devono spendere 231 euro (+7% rispetto agli automobilisti italiani). I più fortunati sono invece i maltesi, che per spendono appena 157 euro.