Corvette ZR1X velocissima al Nürburgring: battuto il record della Ford

Corvette ZR1X velocissima al Nürburgring e con un tempo di 6:49.275 è diventata l’auto americana a percorrere più velocemente le curve dell’Inferno Verde. Chevrolet testa le Corvette sul circuito tedesco da moltissimi anni ma era da tanto tempo che non condivideva più informazioni sui tempi sul giro. Le cose sono adesso cambiate e la casa automobilistica ha portato non una ma ben tre vetture differenti. Oltre alla Corvette ZR1X, hanno affrontato il Nürburgring la Corvette ZR1 e la Corvette Z06. Cronometro alla mano, sia la ZR1 che la ZR1X hanno battuto il tempo di 6:52.072 della Ford Mustang GTD.

Come detto, la Corvette ZR1X ha fatto segnare un tempo di 6:49.275, mentre la Corvette ZR1X 6:50.763. Per la Corvette Z06, invece, un tempo di 7:11.826.

Corvette ZR1X: tempo di 6:49.275

Corvette ZR1: tempo di 6:50.763

Corvette Z06: tempo di 7:11.826

TUTTO DI SERIE

Tutte e tre le vetture che hanno affrontato il Nürburgring erano di serie. Uniche modifiche, la presenza del roll-bar, sedili con cinture a 6 punti e un sintema antincendio. Come si può ben capire, si tratta di modifiche per garantire la sicurezza. Inoltre, le tre Corvette erano dotate del pacchetto Performance che include anche pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Curiosità, la casa automobilistica ha voluto evidenziare un dato importante. Alla guida delle auto, tre degli ingegneri Chevrolet che hanno contribuito allo sviluppo. Dunque, non si trattava di piloti professionisti. Per esempio, alla guida della Corvette ZR1X che ha ottenuto il miglior tempo, Drew Cattell, ingegnere della dinamica del veicolo.



Ricordiamo che la Corvette ZR1X dispone di un powertrain ibrido con un motore V8 abbinato ad un’unità elettrica all’anteriore in grado di erogare complessivamente oltre 1.250 CV. La casa automobilistica ha condiviso anche 3 filmati che mostrano le Corvette impegnate nel loro giro migliore. Video che proponiamo.

VIDEO