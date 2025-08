Mitsubishi, una nuova elettrica su base Nissan Leaf: un render si immagina il design. Sarà così?

Mitsubishi sta aggiornando ed ampliando la sua gamma europea e non si dimentica delle auto elettriche. La casa automobilistica ha infatti fatto sapere di recente che il prossimo anno porterà al debutto un nuovo modello elettrico sviluppato a partire dalla nuova Nissan Leaf fresca di presentazione e che presto vedremo su strada. Sono lontani i tempi in cui Mitsubishi voleva abbandonare il mercato europeo a causa del calo delle vendite. Le cose sono cambiate e oggi il costruttore sta proponendo nuovi modelli grazie a collaborazioni con Renault e Nissan. Come sarà la nuova elettrica Mitsubishi? Dettagli non sono ancora stati svelati, tranne che arriverà nella seconda parte del 2026. Tuttavia, visto quanto già fatto su modelli come la Mitsubishi ASX che è una Renault Captur leggermente rivista nel frontale o sulla nuova Mitsubishi Grandis, di fatto una Renault Symbioz, si può facilmente pensare che il nuovo modello sarà sostanzialmente una Leaf con alcune lievi modifiche al design, soprattutto al frontale. C’è quindi chi ha già iniziato a immaginarsi il look della nuova elettrica Mitsubishi e il risultato lo vediamo nel render di Kolesa che proponiamo.

UN NUOVO CROSSOVER ELETTRICO

Le forme non cambieranno e quindi avremo sempre un crossover. Le differenze maggiori le troveremo probabilmente al livello del frontale che sarà ridisegnato per presentare i tratti stilistici comuni a tutti i modelli Mitsubishi. Dunque, principalmente nuovi fari, una nuova mascherina e ritocchi alle forme del paraurti. L’abitacolo, invece, non dovrebbe presentare particolari differenze, differente logo del produttore a parte.



Per quanto riguarda il, l’offerta della nuova Mitsubishi elettrica dovrebbe rispecchiare quella dell’ultima generazione della Nissan Leaf . Questo significa che il crossover si potrà avere in due versioni. La prima prevede un. Il tutto alimentato da una batteria con una capacità di. La seconda prevede invece un motore da. Per questo modello, la capacità della batteria sale a

Il debutto si terrà tra circa un anno ma è possibile che prima arrivino maggiori informazioni, magari anche foto spia. Non rimane che attendere novità.