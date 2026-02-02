Nuova Mitsubishi Outlander 2026: allestimenti, dotazioni e prezzi

Nuova Mitsubishi Outlander arriverà nelle concessionarie italiane a partire dal mese di febbraio nella sola motorizzazione ibrida Plug-in. Il SUV di segmento D, siamo oramai alla quarta generazione, sarà distribuito in Italia da Bassadone Automotive Group. Con il prossimo arrivo sul mercato, ricapitoliamo le sue principali caratteristiche e soprattutto vediamo allestimenti e prezzi.

NUOVA MITSUBISHI OUTLANDER

Mitsubishi Outlander misura 4.719 mm lunghezza x 1.862 mm larghezza x 1.750 mm altezza, con un passo di 2.704 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 495 litri ma si può arrivare a quota 1.422 litri abbattendo gli schienali di sedili posteriori. Il SUV giapponese si caratterizza per disporre di forme massicce, con un frontale dotato del Dynamic Shield. All’interno dell’abitacolo troviamo un ambiente ben rifinito dove non manca la tecnologia. Dietro al volante troviamo il pannello da 12,3 pollici della strumentazione digitale, mentre centralmente sulla plancia è collocato il display da 12,3 pollici del sistema infotainment. I comandi fisici sono stati collocati in maniera tale da poter essere facilmente raggiungibili e utilizzabili.

Per quanto riguarda, invece, il powertrain Plug-in, sotto al cofano troviamo un motore benzina 4 cilindri aspirato da 2,4 litri di cilindrata da 100 kW / 136 CV abbinato a due unità elettriche (anteriore 85 kW, posteriore 100 kW). Complessivamente, la potenza di sistema raggiunge i 225 kW / 306 CV. C’è poi una batteria con una capacità di 22,7 kWh che consente un’autonomia in modalità 100% elettrica di 86 km. Parlando delle prestazioni, la velocità massima raggiunge i 170 km/h, mentre per accelerare da 0 a 100 km/h servono 7,9 secondi. La velocità massima in modalità EV è 135 km/h.

ALLESTIMENTI, DOTAZIONI E PREZZI

Nuova Mitsubishi Outlander è proposta in Italia negli allestimenti Inform, Invite, Intense e Instyle. La dotazione della versione base è già particolarmente ricca e tra le altre cose include cerchi in lega da 18 pollici con pneumatici 235/60R18, Quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, Connettività wireless Android Auto e Apple CarPlay, schermo digitale da 12,3 pollici Adaptive cruise (ACC), Angolo cieco specchi, Driver attention monitor, Emergency Lane assist, Intelligent speed assist, One pedal mode, Lane change Assist (LCA), Rear cross traffic alert, Traffic sign recognition, Multi around monitor, Sensori anteriori e posteriori, 8 airbag, incluso airbag ginocchia guidatore e airbag tra i sedili anteriori – Heat pump (Pompa di calore), Clima bizona, Premium audio Yamaha 8 speakers, Freno a mano elettrico con auto hold, Kos (Key less system), Volante in pelle, Fari Led, Supporto lombare elettrico sedile guida, Tappetini e Sedili in tessuto.

I prezzi del SUV giapponese in Italia? Si parte da 46.900 euro.