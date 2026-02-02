BMW M5 Touring restyling prende forma: cambia il look ma senza rivoluzioni

BMW sta lavorando al restyling della Serie 5. Foto spia ne abbiamo viste diverse nel corso del tempo e già sappiamo che il facelift arriverà anche sulla più sportiva BMW M5, versione Touring inclusa ovviamente. Tuttavia rispetto a quanto sembrava inizialmente, i cambiamenti potrebbero essere non essere così radicali. Infatti, dai primissimi scatti spia pareva che con il restyling, BMW adottasse su questo modello la nuova filosofia di design Neue Klasse. Via la griglia a doppio rene di grandi dimensioni e al suo posto una soluzione più minimalista. In realtà, i più recenti scatti dei muletti della nuova Serie 5 / M5 hanno mostrato che il frontale sarà ridisegnato ma non in maniera così drastica. Attraverso alcuni render, c’è chi ha già provato ad immaginarsi la nuova BMW M5, in particolare la versione Touring.

ECCO COME POTREBBE ESSERE LA NUOVA BMW M5 TOURING

Frontale rivisto ma non in maniera drastica. Dunque, la griglia a doppio rene BMW rimarrà presente, sebbene con dimensioni ridotte rispetto a quella del modello attuale. Ovviamente, le modifiche al frontale non si limiteranno alla griglia a doppio rene. Nuovi saranno anche i fari, con forme allungate e caratterizzati da una nuova firma luminosa. Ovviamente, il paraurti, rispetto alla Serie 5 sarà molto più elaborato con prese d’aria di grandi dimensioni che contribuiranno a dare al look della sportiva maggiore grinta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CAR DESIGN | RENDERINGS (@kelsonik)

Chiaramente il restyling non si limiterà agli esterni. Anche l’abitacolo sarà rivisto e troveremo il sistema Panoramic iDrive che ha fatto il suo debutto sulla nuova BMW iX3. Niente strumentazione “classica”, con le informazioni di marcia proiettata su di una striscia nera sotto al parabrezza. Ovviamente non mancherà un ampio display centrale per l’infotainment. Trattandosi di un modello sportivo troveremo rivestimenti dedicati, volante e sedili sportivi e probabilmente anche grafiche dedicate per l’infotainment.

Per quanto riguarda il powertrain Plug-in, rimarrà sempre il V8 biturbo da 4,4 litri abbinato ad un sistema ibrido. Sarà interessante scoprire se la casa automobilistica riuscirà a recuperare i 40 CV del V8 dell’attuale modello persi a causa delle modifiche per adeguarlo al nuovo standard Euro 7. La nuova Serie 5 restyling dovrebbe fare il debutto entro la fine dell’anno. Per la più sportiva M5 probabilmente bisognerà attendere il 2027. Non rimane che attendere novità.