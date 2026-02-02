Super Bowl 2026, Toyota celebra i 30 anni della RAV4

Il Super Bowl per gli americani è uno degli appuntamenti sportivi più importanti e ogni anno genera un grandissimo seguito. Proprio per tale motivo, le aziende investono molto nella realizzazione di appositi spot pubblicitari da mandare in onda durante la manifestazione. Spesso si tratta di vere e proprie mini storie in cui vediamo protagonisti anche personaggi famosi. Nel tempo, anche le case automobilistiche hanno deciso di sfruttare questo appuntamento per reclamizzare i loro ultimi modelli. Tuttavia, la crisi che ha colpito il settore auto ha portato i costruttori a ridurre la loro presenza al Super Bowl. Nell’appuntamento 2026 che si svolgerà tra pochi giorni, pare che saranno presenti solamente Toyota e Cadillac. In particolare, la casa automobilistica giapponese approfitterà dello spot per celebrare i 30 anni della RAV4.

Questo SUV è un vero best seller a livello mondiale e da poco si è rinnovato con una nuova generazione. Toyota, quindi, ha scelto lui come protagonista dello spot al Super Bowl 2026.

UNO SPOT PER CELEBRARE LA NUOVA TOYOTA RAV4

Creato da Saatchi & Saatchi, lo spot di 30 secondi si intitola Superhero Belt e racconta una storia lunga 30 anni. Nel video, si vede un nonno che dice al nipote: “Andiamo a fare un giro in macchina". Si tengono per mano mentre camminano verso una RAV4 del 1996. Salto temporale e la storia riprende 30 anni dopo, quando il nipote va a prendere il nonno a bordo della nuova RAV4 per portarlo a fare un giro. Uno spot che è stato creato per sottolineare il fatto che, sebbene i tempi cambino, il ruolo che la RAV4 svolge nella vita di tutti i giorni rimane lo stesso.

Sulla realizzazione del breve spot di circa 30 secondi, Dedra DeLilli, Vicepresidente Marketing di Toyota Nord America, ha spiegato:

In Toyota, crediamo che i viaggi più significativi non siano definiti dalla destinazione, ma da chi ti accompagna lungo il cammino. Lo spot cattura il modo in cui i veicoli possono diventare parte dei momenti e delle relazioni che ci plasmano, collegando le generazioni attraverso le esperienze quotidiane.

Per quanto riguarda Cadillac, lo spot sarà incentrato sul suo coinvolgimento nella Formula 1. Lo spot mostrerà la livrea finale della monoposto.