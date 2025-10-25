Nuova Toyota RAV4 fa il suo debutto pubblico in Italia

La nuova Toyota RAV4 ha fatto il suo debutto pubblico ufficiale in Italia. La casa automobilistica ha scelto il palcoscenico del salone Auto e Moto d’Epoca per mostrare al pubblico italiano il suo nuovo SUV che nelle concessionarie arriverà, però, all’inizio del 2026. Tutti coloro che andranno al salone in svolgimento alla fiera di Bologna potranno vedere da vicino questo nuovo modello. RAV4 è una vera best seller per Toyota e da sempre è molto appezzata anche in Italia. La sesta generazione avrà quindi il compito di continuare questo grande successo.

TOYOTA RAV4 2026: SOLO MOTORI IBRIDI

Con la nuova generazione, RAV4 è stata completamente ridisegnata. Il frontale ad esempio è stato rivisto a partire dal nuovo paraurti e dalla griglia con design a nido d’ape in tinta con la carrozzeria. I cerchi in lega ridisegnati sono disponibili nelle misure da 18 o 20 pollici in base all’allestimento. Il SUV è disponibile anche in versione GR Sport. Rispetto alla precedente generazione, gli interni hanno fatto un importante passo avanti. L’abitacolo della nuova Toyota RAV4 2026 appare molto più moderno. Inoltre, è migliorata la dotazione tecnologica. Davanti al volante multifunzione è presente il pannello da 12,3 pollici della strumentazione digitale. Centralmente sulla plancia è stato invece collocato il nuovo display touch da 12,9 pollici del sistema infotainment.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il SUV è proposto solamente con powertrain ibridi, sia Full Hybrid e sia Plug-in. Più nello specifico, Toyota RAV4 2026 sarà innanzitutto proposta con un powertrain Full Hybrid sia con la trazione anteriore e sia con quella integrale grazie alla presenza di un piccolo motore elettrico sull’asse posteriore. Nello specifico abbiamo un 4 cilindri aspirato da 2,5 litri abbinato ad un sistema ibrido: 183 CV nella versione con trazione anteriore e 191 CV in quella con la trazione integrale.

C’è poi il modello Plug-in. La struttura del powertrain è sempre la medesima ma in questo caso è presente un motore elettrico più potente. La potenza di sistema arriva a 268 CV nella versione con trazione anteriore o 304 CV in quella con la trazione integrale sempre grazie alla presenza di una piccola unità elettrica sull’asse posteriore. Nuova batteria da 22,7 kWh per un’autonomia in elettrico che arriva a circa 100 km.

PREZZI

Come detto all’inizio, la nuova Toyota RAV4 2026 arriverà nelle concessionarie all’inizio del prossimo anno. Quanto costa in Italia? Si parte da 45.200 euro chiavi in mano ma si può arrivare fino ai 61.200 euro della GR Sport ibrida Plug-in.